Deltaplano precipita, morti i due occupanti 

PISA. Dramma all’aviosuperficie Tuscany Flight di San Miniato, dove ieri è precipitato un deltaplano con due persone a bordo. Le vittime sono il pilota, Paolo Fagiolini, 59 anni, di Ponsacco (Pisa), abituale frequentatore dell’aviosuperficie e deltaplanista molto esperto, e l’amico Riccardo Montanari, 41 anni di Bientina (Pisa). L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30, l’ipotesi più probabile è che il velivolo abbia avuto un improvviso guasto in volo che lo ha reso ingovernabile. Per liberare i corpi incastrati nella cellula di pilotaggio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Numerosi testimoni si sono accorti poco dopo il decollo che qualcosa non andava: «Abbiamo visto che veniva giù e non si sa se è stato un problema del mezzo o se potrebbe aver avuto un malore, qualcosa... Non si può capire», ha detto commosso il presidente del Tuscany Flight, Franco Castellani, in un video di Local Team e Rtv38.

