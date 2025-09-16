Delta sceglie l’Isola, sì al volo Olbia-New York 

Il volo diretto tra l’Isola e New York diventa realtà: dal 20 maggio la compagnia Delta Airlines atterrerà nell’aeroporto di Olbia per avviare il collegamento con lo scalo Jfk della metropoli statunitense. I biglietti sono già in vendita da ieri: prezzi a partire da 1.163 euro sola andata. I voli «termineranno a ottobre e saranno quattro alla settimana, operati con Boeing 767», ha spiegato l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, che ieri ha anche presentato un altro progetto importante per l’Isola: la quarta edizione di “Noi Camminiamo in Sardegna”. I dettagli sono stati illustrati al Centro spirituale Nostra Signora del Rimedio di Donigala Fenughedu.

L’obiettivo

«Il turismo lento si candida quale asset nell’ambito della strategia promozionale della Regione – ha ricordato Cuccureddu – è un segmento basato su sostenibilità ambientale ed economico-sociale, teso a valorizzare un’offerta unitaria, composta da borghi, cammini e destinazioni di pellegrinaggio». Per Cuccureddu, il cammino non è solo movimento: è un incontro con la natura, con la storia, con le comunità che accolgono chi decide di fermarsi e osservare. E in quest’ottica si inserisce anche la promozione dei beni Unesco: la novità più rilevante del 2025 riguarda le necropoli a domus de Janas, appena inserite nel Patrimonio dell’Umanità.

I percorsi

Dal 28 settembre al 4 ottobre, 16 itinerari si snoderanno lungo gli otto Cammini di Sardegna: dal Cammino Minerario di Santa Barbara, con le sue miniere storiche e panorami costieri, a quello di Sant’Efisio, tra tradizione religiosa e scenari di costa mozzafiato, fino al Cammino dei Beati, nuovo itinerario pilota che attraversa Dorgali, Galtellì, Oliena, Orgosolo e Orosei, tra natura selvaggia e piccoli borghi autentici. Ogni percorso sarà condiviso da gruppi di 25-30 partecipanti che cammineranno lungo otto Destinazioni di Pellegrinaggio, da Borutta a Sant’Antioco, luoghi di silenzio, meditazione e rigenerazione spirituale.«Il format mira a garantire un progressivo livello di fruibilità complessiva, infrastrutturale e di servizi annessi», ha spiegato Cuccureddu. La chiusura a Pula proporrà due momenti simbolo: venerdì 3 ottobre “I canti, le musiche, i territori” con artisti e camminatori in piazza, e sabato 4, una camminata di 10 km lungo il Cammino di Sant’Efisio.

