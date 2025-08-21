Delta mette in gara Olbia, Malta e Ibiza per un volo a New York 

Il sogno americano è appeso alle preferenze dei passeggeri: il decollo del volo diretto Olbia-New York è una sfida all'ultimo voto tra tre destinazioni del Mediterraneo. Alla vigilia della chiusura del bando regionale per incentivare nuove rotte internazionali dagli aeroporti sardi, la Delta Airlines gioca d’anticipo. E, sul suo sito web, lancia la Route Race, un sondaggio tra clienti con abbonamento fedeltà e dipendenti, chiamati a votare per ampliare la mappa delle destinazioni della rete della compagnia statunitense.

In corsa, le tre isole iconiche del Mediterraneo, Sardegna, Ibiza e Malta: la meta che incassa più voti, si aggiudica il collegamento diretto con New York. Il concorso, valido per cinque giorni a partire da lunedì prossimo, deciderà (entro un mese) se dal Costa Smeralda si potrà volare fino alla Grande Mela, a partire dal prossimo aprile. Secondo il vettore con base ad Atlanta, in Georgia, i viaggiatori dovrebbero esprimere gradimento per l'isola italiana «se amano un ritmo lento senza rinunciare all'avventura: in Sardegna, una delle cinque Blue zone ufficiali del mondo, le giornate possono iniziare con un'escursione lungo scogliere frastagliate, proseguire con un tuffo in una caletta nascosta e concludersi con pasta fresca e vino locale in un borgo sul mare». Non solo, aggiunge il vettore a stelle e strisce descrivendo Olbia nelle schede dedicate alle tre destinazioni proposte, si può «navigare lungo la Costa Smeralda, esplorare le antiche rovine, assaggiare il formaggio pecorino in una fattoria locale e guidare lungo le suggestive strade costiere». Con oltre trecento destinazioni sparse per il mondo, Delta Airlines punta alle isole del Mediterraneo. «Le destinazioni in cui vola Delta sono più che semplici punti su una mappa, sono porte d'accesso a cultura, connessioni e possibilità e questa è un'opportunità per soci e dipendenti di avvicinarne una», ha detto il vicepresidente della Network planning della compagnia, Paul Baldoni. Dopo l’avvio, quest'estate, del collegamento con Catania, il vettore statunitense fa rotta su Olbia (e la Costa Smeralda), destinazione sempre più apprezzata dagli americani che nel 2024 hanno confermato la loro presenza, soprattutto nelle località di lusso, una tendenza cominciata nel 2022.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Banca d'Italia e rielaborati dal Centro studi e comunicazione del polo universitario UniOlbia, i visitatori americani in Gallura sono tra i turisti internazionali a spendere di più per il pernottamento, circa 190 euro a notte.

