Delrio si dimette dall’organizzazione dell’Europeade 

A poche ore al Consiglio comunale che ieri alle 18 era chiamato a votare il bilancio già bocciato il 16 maggio, arrivano le dimissioni del dirigente del settore Turismo del Comune Roberto Del Rio che «rinuncia all’incarico dell’organizzazione dell’Europeade». Ieri mattina ha comunicato la decisione al sindaco Andrea Soddu e al segretario spiegando che «sono venute a mancare le condizioni per realizzare gli obiettivi di una città sicura ed accogliente, sono a rinunciare all’incarico di organizzare il 59° festival dell’Europeade ed in quanto la gestione provvisoria non fornisce le sufficienti provviste finanziarie». Per il dirigente mancano i tempi amministrativi ad accogliere le migliaia di ospiti attesi. «Il ritardo maturato - sostiene - non consente alcuna favorevole aspettativa in ordine alle autorizzazioni delle preposte autorità di polizia e pubblica sicurezza». L’opposizione con Gianni Dettori, Narciso Guria, Natascia Denurtas, Carlo Prevosto, Lisetta Bidoni, Marianna Palumbo, Francesco Mattu, Claudia Fadda, Francesco Guccini e Fabrizio Melis va all’attacco di Soddu: «Le dimissioni di Del Rio scrivono davvero l’epitaffio dell’esperienza amministrativa guidata da Soddu». (f. le.)

