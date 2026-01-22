VaiOnline
Ghilarza.
23 gennaio 2026 alle 00:12

Delogu, oggi prenotazioni sospese 

Prenotazioni sospese oggi all’ospedale di Ghilarza a causa di un problema tecnico. Lo comunica la direzione sanitaria del Delogu. «Oggi - scrivono dall’azienda sanitaria oristanese – sarà sospeso il servizio di prenotazioni per visite ed esami a causa di un problema tecnico».

Un problema contingente al quale si potrà ovviare agendo per altre vie. «Ci si potrà rivolgere al Centro unico di prenotazione regionale dalle 8 alle 18 da telefono fisso al numero verde gratuito 1533, da telefono mobile al numero 0783 31 72 93 o prenotare al Cup on line connettendosi al sito cup.sardegnasalute.it». Restano attivi gli altri canali di prenotazione per visite ed esami. I cittadini che avessero necessità di prenotare nella giornata di oggi visite ed esami non dovranno recarsi in ospedale ma optare per la prenotazione on-line o rivolgersi direttamente al Cup telefonicamente. ( a.o. )

