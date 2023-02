Delogu Legnami senza sosta la torres piega il sant’orsola 

La fase a orologio di C Silver si apre con un nuovo successo della capolista Ferrini, che al PalaSant’Elena non lascia scampo a Calasetta (88-73). A inseguire c’è la Torres, che vince lo scontro diretto col Sant’Orsola (82-76). Successo prezioso dell’Olimpia, in coda risorge l’Antonianum. ( ro.r. )

Ferrini-Calasetta 88-73

F. Delogu Legnami Quartu : Porrà, Graviano 19, Gambella, Saba 2, Putignano 27, Vadilonga, Pedrazzini ne, Pisu 2, Fois 6, Salone 20, Paddeo 3, Marras 9. Allenatore Cocco

Il Veliero Calasetta : D. Zucca 2, Barreiro 8, Pipiciello 19, Corsentino, S. Zucca 6, Werlich 20, Porricino 5, Al Basha 13, Jodkevicius, Vigo. All. Magiera

Parziali : 24-29; 48-40; 65-58

Elmas-Anton. 70-89

Manitech Elmas : S. Sanciu 3, Carrucciu 10, Oppo, Di Ciaula 10, Secci 2, Podda 13, Schintu 6, Salis 14, Boetti 2, Vadilonga 6, F. Sanciu 4. All. Benucci

Antonianum Quartu : Astara 8, Piras 4, Ruggeri 2, Passa 34, Saddi 4, Cocchi, Jordan 20, Piludu 6, Monaci 2, Mattana 9. Allenatore Zurru

Parziali : 18-23; 39-50; 52-73

Olimpia-Uri 70-55

Olimpia Cagliari : Piras 20, Mercenaro 2, Tocco 9, Canzini, Dessì, Frattaroli 15, Arena 2, Ciulli 6, Pili 8, Pandori 4, Corsi 4, Diana. Allenatore Sulis

Buk Uri : Moscaritolo 2, Zoagli 3, Musso 6, Spanu 12, Flumene, Risso 7, Sahud 11, Manca 14. Allenatore Ziranu

Parziali : 19-8; 43-24; 47-36

Torres-S.Orsola 82-76