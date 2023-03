Delogu legnami scatenata: il sant’orsola crolla a quartu 

Non c’è storia nel big match di C Silver: la Ferrini schianta il Sant’Orsola e prosegue la sua marcia in vetta. Nella zona centrale della classifica, successi preziosi per Elmas e Calasetta, rispettivamente su Uri e Antonianum. In coda sorride il Cus Sassari, corsaro in casa Olimpia. ( ro.r. )

Ferrini-S. Orsola 89-58

F. Delogu Legnami Quartu : Gaspardini, Porrà 2, Graviano 28, Gambella, Putignano 15, Vadilonga 2, Pedrazzini ne, Pisu, Fois 7, Salone 14, Paddeo 6, Marras 15. Allenatore Cocco

Sant’Orsola Sassari : Vasselli 4, Bergdolt 7, Simula 5, Pilo ne, Foddai, Aroni 4, Desole 6, Pani 17, Scanu Manunta 2, Cordedda 13. Allenatore Mazzoleni

Parziali : 25-14; 46-21; 70-35

Elmas-Uri 93-80

Manitech Elmas : S. Sanciu, Carrucciu 6, Oppo, Podda 15, Schintu 4, Salis 16, Boetti, Vadilonga 2, Ibba 8, F. Sanciu 25, Piga 17. Allenatore Benucci

Buk Uri : Moscaritolo 4, Zoagli, Musso 17, Spanu 14, Flumene, Sassu 9, Sahud 22, Manca 14. Allenatore Ziranu

Parziali : 22-17; 36-43; 64-60