Delogu, il sindaco che ripristinò il fronte mare 

La riconnessione della città con il mare inizia simbolicamente nel 1997 quando il sindaco Mariano Delogu, avvocato e portabandiera del centrodestra, fece abbattere il vecchio muro che separava via Roma dal porto. Lo scalo è diventato un pezzo di Cagliari, non più avulso dal contesto sociale di cui, anzi, è parte fondante. Dove prima salpavano i traghetti, sono nati moli turistici per yacht e piccole imbarcazioni. Nel 2020 a Delogu, morto quattro anni prima, che tra l’altro era stato presidente del Cagliari tra il 1976 e il 1981, è stata dedicata la Calata via Roma, parte iniziale del fronte mare. Proprio la riapertura dove un tempo c’era il muro è stata una delle impronte che, durante i due mandati del 1994 e del 1998 alla guida di Palazzo Bacaredda, Delogu ha lasciato nella pianificazione del rapporto porto-città. «Abbiamo riconosciuto un tributo doveroso all’operato dell’avvocato e senatore Mariano Delogu», ha detto il 28 settembre 2020 Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale della Sardegna, «Figura determinante nel processo di integrazione porto-città, la cui attività ha inaugurato un percorso che tutti noi, oggi, continuiamo a percorrere con convinzione. È proprio sul waterfront cittadino che abbiamo pensato di lasciare un ricordo della sua figura e del suo contributo alla portualità cittadina. La targa ricorderà alla collettività chi ebbe la lungimiranza di abbattere quel muro che per decenni ha separato Cagliari dal suo mare». (lo. pi.)

