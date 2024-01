Delocalizzazione dei tribunali, i sindaci incalzano la Regione: «Un’occasione da non perdere» 

Gli uffici di prossimità piacciono ai sindaci. Ma siccome lo smantellamento dei presidi statali è prassi consolidata in Sardegna, le fasce tricolori si tengono alla larga dai toni trionfalistici. L’ottimismo è centellinato: «Alla Regione chiediamo solo di non perdere l’occasione, non possiamo permetterci di mancare un obiettivo così importante per le nostre comunità».

La visione

Il coinvolgimento degli enti locali è scritto nella filosofia nazionale che sottende l’apertura degli sportelli di prossimità. Negli stessi documenti del Consiglio superiore della magistratura, gli uffici della volontaria giurisdizione delocalizzati nei Comuni vengono considerati il viatico per accorciare la distanza tra cittadini e giustizia che diventa così «un bene del territorio». Quando in Sardegna il nuovo sistema entrerà regime, non sarà più necessario andare in tribunale. Nell’Isola se ne contano sei, a Cagliari, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e Tempio.

Sguardo lungo

Monica Ortu è la sindaca di Milis, dove sarà attivo uno dei ventuno sportelli regionali. «Abbiamo partecipato al bando del Centro regionale di programmazione perché crediamo nell’importanza di avvicinare la volontaria giurisdizione ai cittadini. Anche perché – precisa la Ortu – la maggior parte delle pratiche riguardano le fasce deboli della popolazione. Del resto la richiesta di un amministratore di sostegno è legata a una condizione di difficoltà e vulnerabilità». La Ortu guarda al risultato: «Avere sotto casa un servizio di questo tipo è un’opportunità da non perdere». Da qui l'appello alla Regione, affinché «il cronoprogramma venga rispettato senza stravolgimenti, questa piccola rivoluzione della giustizia ha una grande importanza».

La collaborazione

A Sant’Antioco non la pensa diversamente Ignazio Locci, anche lui alla guida del municipio. «Lo sportello di prossimità del nostro Comune sarà un punto di riferimento per tutti i centri del Basso Sulcis», sottolinea il sindaco. Per Locci, delocalizzare la volontaria giurisdizione «permetterà ai territori di fare rete. Siamo davanti a un’ottima iniziativa, a cui la Regione e il Crp devono continuare a dedicare il massimo sforzo. Noi abbiamo partecipato al bando cogliendo l’importanza di questo approccio collettivo nell’erogazione dei servizi ai cittadini».

Le adesioni

Al bando del Crp, gli enti locali hanno partecipato anche attraverso le Comunità montane e le Unioni dei Comuni. O come capofila dei Plus, i Piani dei servizi alla persona. Lo sa bene Emiliano Deiana, presidente di Anci, l’associazione che raccoglie le amministrazioni municipali dell’Isola. «L’iniziativa è lodevole. Ha avuto il nostro sostegno come Anci Sardegna per avvicinare la giustizia ai cittadini», spiega Deiana. Alla premessa del presidente segue una seconda osservazione: «A oggi si verifica qualche ritardo non addebitabile ai Comuni, come la formazione del personale e il trasferimento degli archivi. Noi ci crediamo e pensiamo che sia necessario accelerare». La palla resta sempre in mano al Centro regionale di programmazione. ( al. car. )

