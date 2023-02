Delmastro, opposizioni sull’Aventino  

Tensione alle stelle tra maggioranza e opposizione sul caso Donzelli-Delmastro. Pd, M5S, Avs e Terzo Polo, per il secondo giorno di seguito, tornano a minacciare di abbandonare i lavori parlamentari nel caso in cui in Aula o in Commissione si presenti il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. E Fratelli d’Italia risponde: «Basta diktat. Se uscite dalle aule ce ne faremo una ragione». Due posizioni al momento inconciliabili. Il centrosinistra continua a chiedere le dimissioni di Delmastro (FdI) per aver divulgato informative riservate al suo coinquilino e collega di partito Giovanni Donzelli che, a sua volta, le ha usate in Aula alla Camera per «attaccare parlamentari del Pd» e definisce «insufficienti» le spiegazioni offerte sul punto dal Guardasigilli Carlo Nordio.

Ma il centrodestra fa quadrato. Anche se Delmastro da due giorni, pur essendo presente a Montecitorio, non si presenta né in Commissione, né in Aula «per evitare polemiche», almeno in questa fase. Al suo posto vanno due sottosegretari di FI: prima, Matilde Siracusano, e, poi, il moderato Francesco Paolo Sisto, sottoposti a un vero “tour de force” tra Camera e Senato. Un muro contro muro, questo tra i due poli, che potrebbe continuare anche dopo la pronuncia del Giurì d'onore, convocato in queste ore a Montecitorio per capire se le accuse di Donzelli ai parlamentari Dem Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Silvio Lai e Walter Verini siano state davvero «lesive della loro dignità e onorabilità» («Dicano se stanno con la mafia e il terrorismo o con la mafia»).

In realtà, il Giurì avrà un campo d’azione limitato perché potrà solo ascoltare le parti e fare una relazione che non avrà effetti vincolanti. Ma comunque potrà mettere un punto a questa storia. Nell’attesa, le opposizioni continuano ad attaccare Delmastro, anche se c'è chi dice che alla fine «un compromesso» potrebbe essere quello di arrivare a definire la questione in Aula con il voto della mozione di sfiducia individuale messa a punto dal M5S. E sono proprio i 5 Stelle a puntare il dito con più veemenza contro il sottosegretario: se venisse in Aula o in Commissione «sarebbe una provocazione inaccettabile», le sue «responsabilità sono gravi ed evidenti».

