Delmastro: mai svelato segreti 

Davanti ai giudici ha ribadito quello che aveva detto nei giorni successivi alla polemica: «I documenti ricevuti dall’amministrazione penitenziaria su Cospito non erano segreti e potevano essere divulgati». Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, respinge l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio, reato per il quale è sotto processo a Roma per le informazioni girate al collega di partito Andrea Donzelli. Il 31 gennaio 2023 Donzelli alla Camera parlò dei colloqui che l’anarchico (in nome del quale si riaccese il dibattito sul carcere duro) ebbe nel carcere di Sassari, dove era detenuto. Interrogato sul fatto, ammise di aver ricevuto quelle informazioni da Delmastro. «Se un documento mi arriva senza classificazione io lo posso utilizzare, se arriva classificato io invece non posso utilizzarlo e quindi resto muto», ha detto quest’ultimo ai giudici dell’ottava sezione collegiale di Roma, spiegando che i dossier ricevuti avevano la dicitura “limitata divulgazione”.

