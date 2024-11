Delmastro e i detenuti: «Non fateli respirare» 

«Non lasciamo respirare chi è dietro quel vetro». Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro presenta una nuova auto per il trasporto di detenuti in 41 bis e alta sicurezza, un blindato che ha all’interno una cellula detentiva, e le sue parole fanno indignare l’opposizione. L’intervento circola in video sui social: «È per il sottoscritto un’intima gioia l’idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà prestigio, con sopra il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, e far sapere ai cittadini come noi sappiamo trattare e incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare. Credo che in una visione molto semplificata dell’esistenza sia una gioia anche per tutti i ragazzi che vogliono scegliere di servire lo Stato con la divisa della polizia penitenziaria». Duro Matteo Renzi: «Si dimetta. Subito. Sono parole vergognose, orribili, indegne di un uomo che dovrebbe rispettare la Costituzione e lo Stato di diritto». Angelo Bonelli di Avs: «Raccapricciante. Un chiaro riferimento alla violenza e alla tortura nei confronti dei detenuti». E Michela Di Biase del Pd: «Dichiarazioni che smascherano l’ossessione repressiva di questo governo».

