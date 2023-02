Delmastro e Donzelli in Procura 

Per quanto riguarda la situazione detentiva di Cospito, il 12 febbraio scadranno i trenta giorni di tempo che il ministro della Giustizia ha per rispondere all'istanza di revoca del carcere duro, avanzata dalla difesa dell'anarchico che digiuna oramai da oltre cento giorni. Trascorsi i termini, e in assenza di una risposta da parte di via Arenula, il ricorso è considerato respinto. All'attenzione del ministro anche il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nel quale si afferma sostanzialmente che per «contenere l'indubbia carica di pericolosità sociale del detenuto» potrebbe essere «idoneo» anche il regime «dell'alta sicurezza», ma l'ultima risposta spetta «all'autorità politica».

Segreto amministrativo. Su questo aspetto si concentra l'indagine della Procura di Roma aperta nei giorni scorsi, in cui si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio. L’inchiesta è legata alle dichiarazioni fatte alla Camera la scorsa settimana dal vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, in merito al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Gli inquirenti di piazzale Clodio stanno mettendo in fila i tasselli raccolti fino ad ora, con l'obiettivo di accertare la natura dei documenti provenienti dal Dap il cui contenuto è stato riferito a Donzelli dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove. È un lavoro di analisi effettuato anche con l'ausilio delle dichiarazioni fatte ai pm nei giorni scorsi dal capo del Dap, Giovanni Russo, e dai vertici del Gruppo operativo mobile (Gom) della polizia penitenziaria, sentiti a piazzale Clodio come persone informate sui fatti. Agli atti dell'inchiesta anche una serie di documenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Dap, richiesti dagli inquirenti per inquadrare le procedure e i meccanismi con i quali si svolge l'attività di monitoraggio dei detenuti al 41 bis.

La posizione dei due

Al termine di questa prima fase di studio, i magistrati capitolini decideranno se procedere alla convocazione e in quale veste (persona informata sui fatti o indagato) di Delmastro e Donzelli. Al momento il procedimento resta rubricato contro ignoti. Tra i documenti presenti nel fascicolo, anche copia della risposta che il ministero della Giustizia ha fornito al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, dopo una sua istanza di accesso agli atti del Dap e relativi ai colloqui tra Cospito e i detenuti accusati di mafia Di Maio, Presta, Rampulla dall'inizio del suo sciopero della fame.

L’istanza del detenuto

Il medico va in carcere

Sabato, Cospito riceverà la visita nel carcere di Opera del medico nominato dal suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. L'anarchico è dimagrito di oltre quaranta chili e da alcuni giorni rifiuta di ingerire anche gli integratori. Assume esclusivamente acqua e sale o zucchero. Nel padiglione del Servizio assistenza intensificata del carcere è monitorato costantemente dal personale medico e le sue condizioni non sono definite «allarmanti» al punto da dovere intervenire con un ricovero in ospedale e in particolare nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo a Milano. Nei giorni scorsi la difesa ha presentato una diffida al ministero della Giustizia, e per conoscenza al Garante dei detenuti, affinché, in caso di peggioramento delle condizioni di salute, non sia sottoposto alla nutrizione o a trattamenti forzati.

L’istanza sul 41-bis

L'ulteriore snodo giudiziario è atteso per il 24 febbraio, data dell’udienza in Cassazione sull'istanza avanzata dai legali dopo il no al reclamo contro il 41 bis dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. E tornano le iniziative a sostegno di Cospito. Oggi ci sarà un presidio degli anarchici davanti al ministero della Giustizia «contro l'ergastolo ostativo e il 41 bis».

