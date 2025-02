Delmastro, condanna a sorpresa 

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro nel gennaio del 2023 diffuse notizie coperte dal segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Lo hanno deciso i giudici dell’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma, che hanno condannato a otto mesi l'esponente del governo, nonostante il pm ne avesse chiesto l’assoluzione. Il caso riguarda le conversazioni di Cospito nel carcere di Sassari.

L’affondo

La sentenza accende l'ennesimo scontro tra toghe ed esecutivo. «Sono sconcertata, mi chiedo se il giudizio sia davvero basato sul merito della questione», tuona Giorgia Meloni, che poi replica alle richieste di dimissioni che arrivano dall'opposizione: «Il sottosegretario rimane al suo posto». «Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto», dice l'esponente di FdI subito dopo la pronuncia del tribunale, bollando come «politica» la sentenza e annunciando ricorso in appello. «Io non ho tradito», aggiunge: «Da domani avanti con le riforme per consegnare ai nostri figli una giustizia diversa».

La decisione è arrivata dopo circa un'ora di camera di consiglio e ribalta quanto sollecitato dalla Procura, che al termine della requisitoria aveva chiesto per l'imputato l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, ossia del dolo: Delmastro, secondo il pm Paolo Ielo, non sapeva, quando le ha divulgate, che fossero notizie segrete. Una tesi già emersa nella richiesta di archiviazione dell'indagine poi respinta dal gip della Capitale.

La polemica

La maggioranza difende il sottosegretario. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice «disorientato e addolorato» per una condanna che «colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci. Totale fiducia in lui». Ma le opposizioni chiamano in causa la premier: «Lo deve far dimettere», dice la segretaria del Pd Elly Schlein, mentre per il presidente del M5S Giuseppe Conte definisce Meloni «la principale colpevole di questo grave andazzo». Per il leader di Iv, Matteo Renzi, «uno come Delmastro non merita di stare al governo per quello che dice, non per le condanne». Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e autore della denuncia da cui partì l'indagine, taglia corto: «Questa destra non ha rispetto delle istituzioni e, in questo caso, ha sfruttato il proprio ruolo per divulgare segreti con l'obiettivo di attaccare l'opposizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA