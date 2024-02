Delmastro: Badu ’e Carros resterà di massima sicurezza 

«La criticità principale, evidenziata anche dai sindacati, resta la carenza d’organico: gli agenti di polizia penitenziaria dovrebbero essere 205, invece sono 151 - ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dopo la sua visita al carcere di Nuoro, ieri pomeriggio -. Voglio rassicurare: Badu ‘e Carros resterà di massima sicurezza». Delmastro ha aggiunto: «Conosciamo bene l’importanza di questa struttura, la mia indicazione è che si vada incontro alle esigenze di questo carcere, che reputo assolutamente rilevante a livello nazionale». A Sassari, in mattinata, Delmastro aveva parlato dell’importanza del carcere di Bancali, assicurando che il penitenziario avrà presdo un direttore.

Carenze d’organico e carenze strutturali. A Badu ‘e Carros la tensione resta alta, in quel penitenziario dove nessuno ha dimenticato la rocambolesca fuga del boss Marco Raduano, appena un anno fa. «Conosciamo i problemi e ci preme intervenire - prosegue Delmastro -. Dei 3800 agenti che assumeremo su scala nazionale, possiamo dire che 25 arriveranno a Nuoro, almeno questa e la proiezione, pressappoco». Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha concluso: «Nel carcere di Nuoro ho trovato il personale motivato e consapevole di una ferita che è stata inferta con la fuga di Raduano. Al tempo stesso, consapevole di avere tutte le carte in regola per continuare ad assicurare la vigilanza sui detenuti. Badu ‘e Carros ha tutte le caratteristiche per continuare a essere un carcere di massima sicurezza».

