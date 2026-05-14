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15 maggio 2026 alle 00:11

Delizie tipiche sarde in un Canestro di magie  

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Un fine settimana di sport, cultura e innovazione. Domani e dopodomani, nella palestra comunale Coni si terrà una due giorni promossa dall'associazione Rosas 1945 eventi assieme alla Pallacanestro Nuoro e al Consorzio guidato da Riccardo Burrai. Si comincerà alle 11.45 a Casa Rosas con la presentazione del primo “passaporto digitale” per i prodotti enogastronomici sardi, lanciato da Imprentas, brand di IBF Group - un sistema che consentirà ai consumatori di verificare autenticità e certificazioni dei prodotti tramite QRcode -. Nel pomeriggio, alle 16, spazio alla presentazione del volume “Canestro di Magie”, dedicato all'ultima edizione di Magie d'Inverno. Alla conferenza parteciperanno istituzioni, rappresentanti del mondo sportivo e culturale e i fondatori di Rosas 1945 eventi Fabio e Marco Rosas. Seguirà alle 17.30 il torneo di minibasket, che riunirà tutte le società giovanili della provincia tra inclusione, rispetto, spirito di squadra: tutti valori trasmessi da oltre quarant'anni dalla Pallacanestro Nuoro. Chiuderà la Festa della Pallacanestro con Coldiretti e L'Oasi Deliziosa. Domenica alle 10.45 gran finale con i Dunk Italy, protagonisti di uno spettacolo di basket freestyle a scopo benefico. L'incasso sarà infatti destinato al miglioramento della palestra cittadina.

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