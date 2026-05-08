Delizie con passaporto digitale 

Imprentas lancia il primo passaporto digitale per i prodotti enogastronomici sardi. Nuoro punta sulla tracciabilità digitale dei prodotti agroalimentari, con IBF Group srl che attraverso il brand Imprentas, ha annunciato il lancio del primo passaporto digitale per i prodotti sardi. Si tratta di un sistema che consente ai consumatori di verificare autenticità, origine, certificazioni delle produzioni.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 16 maggio alle 11.45. Appuntamento in via La Marmora, a Casa Rosas.

Nel pratico, attraverso un Qrcode applicato sulle confezioni sarà possibile accedere ai dati identificativi del prodotto, ai certificati di origine e alle analisi ufficiali. Ogni documento viene registrato tramite impronta digitale e renderebbe dunque nulle alterazioni o manipolazioni. Il progetto è stato sviluppato con la società svizzera Mazzantini&Associati. «Uno strumento concreto contro contraffazione e falsi made in Italy», dichiara l'amministratore delegato di IBF, Federico Fumagalli.

RIPRODUZIONE RISERVATA