Delitto Unida, nuove indagini per omissione di soccorso  

Aperta un’altra indagine sulla tragica fine di Davide Unida, l’uomo ucciso a Luras nel corso di una violenta colluttazione. I fatti risalgono allo scorso 8 luglio e la vittima è deceduta in ospedale, a Sassari, cinque giorni dopo. In carcere, con l’accusa di omicidio, c’è Fabio Malu, lurese come la vittima, al quale viene contestato di avere colpito al capo Unida con un pesante oggetto di metallo. La Procura di Tempio ha aperto un nuovo fascicolo che ipotizza il reato di omissione di soccorso. Stando a quanto trapela dagli uffici di Tempio, il pm Sara Martino sta verificando la condotta di alcune persone che avrebbero assistito al litigio tra Malu e Unida, in particolare la fase finale della colluttazione tra i due. Ci sarebbero diversi testimoni dell’esito tragico del litigio, quando Unida è stato colpito più volte alla testa ed è stramazzato al suolo per poi rialzarsi. La Procura sta verificando il comportamento delle persone che avrebbero visto Unida perdere abbondantemente sangue a causa di una gravissima ferita alla testa. L’ipotesi, tutta da verificare, è quella di una condotta omissiva, di un atteggiamento di disinteresse per la sorte della vittima. La Procura sta valutando gli elementi forniti dai carabinieri, per ora non ci sono contestazioni definitive. ll dato certo è che dopo la colluttazione sono passati circa venti minuti prima che Unida venisse caricato in ambulanza. La Procura sta verificando anche se Unida, prima di essere soccorso, sia caduto battendo la testa, almeno due volte.

