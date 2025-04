Delitto Unida: il video al processo 

Sarà mostrato in aula il video che documenta l’aggressione mortale ai danni di Davide Unida, il filmato che racconta la resa dei conti, davanti al municipio di Luras, tra la vittima e il rivale Fabio Malu. La decisione di visionare i fotogrammi di un sistema di videosorveglianza, acquisiti dai Carabinieri, è il primo atto del processo per la morte di Unida, colpito ripetutamente alla testa con il manico di un aspirapolvere. Il delitto risale all’otto luglio del 2023.

Ieri mattina Fabio Malu, 33 anni, operaio, si è seduto sul banco degli imputati davanti, ai giudici della Corte di Assise di Sassari. L’accusa per Malu è omicidio volontario, aggravata dai futili motivi. Davide Unida (37 anni), stando al capo di imputazione, venne raggiunto da alcuni colpi alla fronte, le conseguenze per la vittima furono irreversibili, l’uomo cessò di vivere dopo qualche giorno di ricovero nell’ospedale civile di Sassari.

I giudici della Corte d’Assise hanno rigettato una eccezione di nullità presentata dal difensore di Malu, il penalista Giampaolo Murrighile. Secondo il legale nel capo di imputazione non sono mai state specificate le ragioni del litigio tra Unida e Malu (i futili motivi contestati). L’eccezione è stata respinta e il legale della famiglia Unida, Sergio Milia, si è costituito in giudizio come parte civile. Il processo proseguirà a giugno con l’esame del video e la deposizione dei Carabinieri intervenuti dopo la tragica aggressione. Malu ha sempre sostenuto di essersi difeso.

