Delitto Tani-Milanovic, assolto Casula 

Non è il tabaccaio 48enne Gianfranco Casula, originario di Carbonia ma da tempo residente in Germania, l’autore del duplice omicidio di William Tani, 33 anni di Iglesias e di Giuliano Milanovic, 24 di Carbonia, i due giovani scomparsi l’11 febbraio 2007. La Corte d’assise d’appello di Cagliari lo ha nuovamente assolto, dopo l’annullamento della sentenza di secondo grado disposto dalla Cassazione, ribaltando così la sentenza di condanna che l’aveva ritenuto colpevole del reato di omicidio preterintenzionale, condannandolo a 14 anni di carcere.

La sentenza

Erano passate da poco le 13 di ieri quando la Corte presieduta dalla giudice Tiziana Marogna è tornata dalla lunga camera di consiglio, leggendo il dispositivo che fa cadere l’accusa nei confronti del tabaccaio: «Per non aver commesso il fatto». I giudici hanno così ribadito la stessa formula di proscioglimento che, a giugno 2022, aveva utilizzato la Corte guidata dal presidente Massimo Poddighe. Anche in quell’occasione i giudici di secondo grado avevano ritenuto che gli elementi illustrati dall’accusa non avessero dimostrato la responsabilità dell’imputato. Ma dopo l’impugnazione da parte della Procura Generale, la Suprema Corte ha annullato, rinviando il fascicolo all’appello per un nuovo processo.

La condanna

A coordinare le indagini era stato il pm Danilo Tronci che riteneva di avere raccolto indizi sufficienti per dimostrare la responsabilità del tabaccaio. Nonostante la richiesta di condanna per omicidio volontario, in primo grado il giudice Tribunale, Giorgio Altieri, aveva ritenuto dovesse essere configurato un omicidio preterintenzionale, dunque la condanna era stata più lieve dei 18 anni e 8 richiesti dall’accusa. In appello, però, la Corte aveva accolto la ricostruzione dei difensori Gianluca e Marco Aste, chiudendo il dibattimento con una pronuncia di assoluzione. Una pronuncia spazzata via lo scorso anno dalla Cassazione.

Nuova assoluzione

Ieri mattina è arrivata la nuova assoluzione, questa volta per bocca della presidente Tiziana Marogna (a latere Francesco Alterio): non è stato lui, dunque, a uccidere i due giovani e a occultarne i cadaveri. Secondo l’accusa a legare l'imputato alle vittime sarebbe stato un presunto debito di droga: l’alibi di Casula era stato considerato in primo grado poco convincente, ma poi la Corte d'assise d'appello non ha ritenuto gli indizi sufficienti a confermare la condanna.

Le famiglie dei due giovani si erano costituite parte civile con i legali Marco Bacchis, Alessandra Corrias e Alessandra Ferrara. Lette le motivazioni della nuova sentenza, tra novanta giorni, non è escluso un nuovo ricorso per Cassazione da parte dell’accusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA