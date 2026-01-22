VaiOnline
Porto Torres.
23 gennaio 2026

Delitto Sedda, l’imputato in aula 

È confermato il capo di imputazione formulato «in modo chiaro e completo» nei confronti di Emanuele Sircana, il 21enne accusato di omicidio volontario e vilipendio di cadavere di Mario Sedda, il 39enne torturato e ucciso a Porto Torres nella notte tra il 29 e il 30 marzo del 2021. Il giudice, Guido Vecchione, nell’udienza che, ieri, ha aperto il processo presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, ha rigettato alcune eccezioni di genericità del capo di imputazione sollevate dall’avvocata della difesa, Alessandra Delrio. Secondo la legale «non chiarisce il ruolo di Sircana, accusato di omicidio e vilipendio di cadavere in concorso materiale e morale con altre persone non ancora identificate», e inoltre «si fa riferimento all’uso di sostanze chimiche per deturpare il corpo, nonostante dagli accertamenti tecnici effettuati sugli indumenti di Sedda, non sia stata rilevata la presenza di sostanze corrosive».

In aula oltre all’imputato anche Eleonora Sedda, sorella della vittima, e gli avvocati delle persone offese, Pietro Diaz e Costantino Biello. Il giudice Vecchione che ha acquisito gli atti sulle perquisizioni, sequestri e intercettazioni sui cellulari, ha ammesso i testi, cinque presentati dalla pubblica accusa e sei della difesa, e aggiornato l’udienza al 19 febbbraio per la nomina del perito incaricato ad eseguire le trascrizioni delle intercettazioni. Un ulteriore udienza è stata fissata il 16 aprile, durante la quale verranno sentiti i testi citati dalla Procura, tra cui il medico legale che ha eseguito l’autopsia e l’esame dell’imputato. Il corpo del 39enne era stato rinvenuto il primo aprile di cinque anni fa, nascosto dietro un cespuglio, con ferite da taglio, lesioni provocate da calci e pugni e una lama conficcata nello zigomo.

