Delitto Pusceddu, nuovi interrogatori   

Davanti alla sua casa quasi ogni giorno c’è un’auto dei carabinieri. Vive nel centro storico della città il secondo indagato per il delitto di Marco Pusceddu, il 51enne di Portoscuso ucciso il 7 agosto scorso nella sede dell’Intervol a Buddusò. Si tratta di un collega della vittima, un professionista che ha lavorato in diverse cooperative nell’ambito del servizio 118. Nei giorni scorsi ha ricevuto la notifica dell’elezione di domicilio ed ora è in attesa dell’interrogatorio. Sarà sentito dagli inquirenti nei prossimi giorni e la sua testimonianza è ritenuta molto importante nell’economia di un’indagine che si è sbloccata dopo oltre tre mesi dall’omicidio.

Indagini in città

Nelle ultime settimane i carabinieri dalla Compagnia di Iglesias, coordinati dal capitano Luigi Di Costanzo, hanno sentito diverse persone, quasi sempre soccorritori e volontari che conoscevano Marco Pusceddu. Il 51enne di Portoscuso aveva lavorato in diverse cooperative. Prima di trasferirsi a Berchidda nel febbraio scorso faceva parte della Sulcis Emergenze di San Giovanni Suergiu e in seguto della Sulcis Sud Emergenze di Teulada. Prima ancora aveva collaborato con la Sodalitas, storica associazione cittadina del volontariato. Ed è proprio nel mondo dei soccorritori che si concentra l’attività investigativa. Numerosi gli interrogatori a Ozieri, ma soprattutto a Iglesias dove la vittima aveva vissuto per lungo tempo.

I familiari

I familiari di Marco Pusceddu aspettavano da tempo una svolta nelle indagini. Nello scorso mese di agosto il fratello Roberto, attraverso l’avvocato Marco Aste, aveva rilasciato brevi dichiarazioni alla stampa in seguito alla pubblicazione di alcune indiscrezioni: «Non aveva nemici. Gradiremmo che nessuno facesse ipotesi. Abbiamo piena fiducia nei magistrati e nei carabinieri che stanno svolgendo le indagini». Sono passati oltre tre mesi e ora l’inchiesta segna una svolta. Ci sono due indagati. Uno è stato interrogato nei giorni scorsi a Cagliari. Si tratta di un uomo di 41 anni (difeso dall’avvocato Alessandro Corrias), soccorritore del 118 che in passato ha lavorato insieme a Marco Pusceddu. Mentre si attende l’interrogatorio dell’indagato che risiede a Iglesias, i carabinieri lavorano per accertare il movente dell’omicidio. Tutto farebbe pensare a un omicidio su commissione. I mandanti, secondo gli investigatori, arrivano dal Sulcis. E tutta la vicenda ruoterebbe intorno alla misteriosa aggressione dello scorso aprile in un piazzola di sosta a Flumentepido. L’auto di un amico aveva forato e mentre i due stavano cambiando lo pneumatico Marco Pusceddu è stato vittima di un pestaggio.

