Portoscuso.
28 agosto 2025 alle 00:26

Delitto Pusceddu, c'è un mandante  

Continua la caccia all'assassino, sotto esame i messaggi nel telefonino della vittima 

Uno o più mandanti e un esecutore materiale dell’omicidio, un “sicario” che potrebbe essere del tutto estraneo all’ambiente e alle conoscenze della vittima. È questo lo schema ormai consolidato all’interno del quale lavorano gli investigatori che si occupano della “esecuzione” di Marco Pusceddu, il soccorritore di Portoscuso (51 anni) freddato la notte tra il 7 e l’8 agosto scorsi nei locali dell’associazione Intervol, in via Nenni, a Buddusò. Stando al poco che trapela dagli uffici giudiziari, le tessere di un puzzle estremamente complicato stanno andando al loro posto, l’ipotesi è quella di uno o più mandanti che insieme hanno deciso di uccidere Pusceddu. L’incarico sarebbe stato affidato a un “esterno” che ha cercato la vittima, prima a Berchidda e, purtroppo trovandola, la sera del sette agosto.

Il killer

I carabinieri del Comando provinciale di Sassari e i colleghi di Iglesias avrebbero ricostruito contesto e ruoli di ciascuna delle persone sospettate, ma devono essere trovati i riscontri per chiudere il cerchio intorno al soggetto che ha sparato contro il soccorritore di Portoscuso. Se dovesse essere confermata l’ipotesi di una spedizione mortale dal Sulcis alla Gallura, la vicenda assumerebbe contorni ancora più angoscianti e troverebbero conferma le anticipazioni de L’Unione Sarda sul caso.

Caccia all’uomo

Marco Pusceddu era braccato da mesi, sapeva benissimo che qualcuno voleva fargli del male. Tanto da decidere di lasciare Teulada, dove lavorava, per trasferirsi in Gallura. Il personale dell’Arma dei carabinieri avrebbe inquadrato anche il movente della “esecuzione”, ma sul punto il riserbo è totale. Il soccorritore di 51 anni ha vissuto gli ultimi mesi della sua vita guardandosi le spalle. Sarebbe decisivo per l’inchiesta della Procura di Sassari sciogliere tutti i nodi della misteriosa aggressione subita da Pusceddu alla fine di aprile, avvenuta in una piazzola di sosta a Flumentepido. Un episodio passato come incidente, ma il soccorritore del 118 potrebbe essere stato colpito alla testa da persone che conosceva con un cric o con un martello. La Procura di Sassari e i carabinieri hanno lavorato da subito puntando sulle vicende più intime della vittima. Marco Pusceddu potrebbe avere lasciato qualcosa, ad esempio nel suo telefono, che sta aiutando gli investigatori. La sera del 7 agosto, però, potrebbe avere abbassato la guardia davanti a una persona che non aveva il volto dei suoi nemici, lo sconosciuto (per lui) che ha sparato.

