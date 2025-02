«Delitto premeditato da tempo» 

«È stato un omicidio premeditato e organizzato». Non ha dubbi la famosa criminologa Roberta Bruzzone, nominata consulente di parte civile dal fratello di Francesca Deidda, la 42enne di San Sperate uccisa a martellate dal marito Igor Sollai nella loro casa la sera del 10 maggio scorso, i cui resti vennero poi trovati in un borsone sportivo nei boschi tra Sinnai e San Vito. La consulenza dell’esperta, lunga 66 pagine, è stata depositata in Corte d’assise mercoledì mattina dall’avvocato di Andrea Deidda, il legale Gianfranco Piscitelli del foro di Bari, nella prima udienza del processo all’autotrasportatore accusato del femminicidio pluriaggravato della moglie. Una tesi, quella dell’omicidio premeditato, contestata dai difensori di Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba che ritengono, invece, si sia trattato di un delitto d’impeto.

La consulenza

«Francesca Deidda è stata vittima di un’azione omicidiaria posta in essere dal marito», scrive Roberta Bruzzone nelle conclusioni della sua relazione ritenendo che «questa azione sia stata di natura premeditata e organizzata, finalizzata a “liberarsi” della moglie stessa per poter costruire una nuova vita con l’amante senza alcun tipo di ostacolo». A sostegno della sua tesi, che è poi anche quella del pubblico ministero Marco Cocco, la criminologa nota al pubblico televisivo, porta prima di tutto le ricerche fatte dall’imputato su internet. «Numerose ricerche», sottolinea, «messe in atto dallo stesso Sollai nei mesi precedenti all’omicidio, inerenti sostanze nocive per l’uomo, quali cianuro di potassio, Fentanyl, polonio, oltre alle ricerche di vari insetticidi e fitofarmaci». Studiando gli atti d’indagine messi a disposizione della parte civile, la psicologa clinica – nota anche per aver partecipato al caso dell’omicidio di Yara Gambirasio a Garlasco – ha sottolineato che l’autotrasportatore, già il 31 dicembre 2024, avrebbe individuato un sito olandese che metteva in vendita pillole di cianuro e cianuro in polvere. Non solo. Il 43enne, reo confesso del delitto, avrebbe anche mandato un messaggio vocale «nel quale chiede informazioni in merito alla possibilità di inoltrare le dimissioni dal posto di lavoro per via telematica» e già nel primo pomeriggio del 10 maggio avrebbe fatto delle ricerche dal proprio pc portatile su come dare le dimissioni senza preavviso. Roberta Bruzzone, inoltre, sottolinea anche che lo stesso giorno del delitto avrebbe acquistato il borsone nel quale sono stati poi trovati i resti del corpo della povera Francesca Deidda.

Il movente

Per la criminologa di parte civile il movente sarebbe interamente da legare a «liberarsi della moglie per costruire una nuova vita con l’amante senza alcun tipo di ostacolo». A provarlo sarebbero dei messaggi recuperati nel telefonino dai carabinieri. Il 2 maggio, ad esempio, avrebbe detto all’amante che la sua separazione si sarebbe potuta «chiudere entro il mese», mentre l’8 maggio, due giorni prima del delitto, avrebbe ancora assicurato la donna che la separazione era vicina e si sarebbe potuto tenere anche la casa di San Sperate. Quel giorno avrebbe anche cercato su Google: «Come far sparire un corpo» e «il metodo più veloce per fare un fosso».

Nonostante la fama della criminologa, in ogni caso, bisogna ricordare che la consulenza depositata resta un atto di parte, totalmente confutabile da parte della difesa dell’imputato.

