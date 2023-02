Delitto Porcu, sentenza a maggio  

All’origine di quella tragica storia, secondo gli inquirenti, ci sarebbe un debito da saldare. La certezza che in quella casa ci fossero i soldi necessari e il colpo sarebbe stato facile. Ma Rubens e Brian Carta, 31 e 27 anni, non avevano fatto i conti con il sonno leggero di Tonino Porcu. «Questa ve la faccio pagare» avrebbe detto in sardo il pensionato quando sorprese i due fratelli a rovistare tra cassetti e armadi. Poi l’inferno, pugni al volto, calci e la fuga. Le posizioni dei fratelli (durante l’interrogatorio di garanzia ammisero parzialmente le responsabilità) sono in qualche modo parificate. Entrambi hanno avuto un ruolo preciso la notte di quella rapina finita nel sangue. Anche se uno dei due, quando si è visto sorpreso dall’anziano vicino di casa, ha avuto una reazione molto più forte e decisa. La ricostruzione di quanto accaduto in quella notte di febbraio è dettagliata nel provvedimento firmato dalla giudice Federica Fulgheri: i due sarebbero entrati intorno all’una di notte da una porta posteriore, mentre Tonino Porcu dormiva nella sua stanza. Poi il risveglio per quei rumori insoliti: i due ragazzi gli chiesero dove tenesse il denaro.

Omicidio di Tonino Porcu, i due indagati andranno a processo il 12 maggio con il rito abbreviato. Brian e Rubens Carta dovranno comparire davanti al gup del Tribunale di Oristano per rispondere del delitto del compaesano di 78 anni, ucciso il 22 febbraio nella sua casa al termine di una rapina. Il pm Marco De Crescenzo contesta loro anche il tentativo di rapina di un altro anziano compaesano, Tonino Oppo, il 6 dicembre 2021.

L’udienza

La richiesta di rito alternativo è stata avanzata ieri mattina dai difensori Agostinangelo Marras e Fabio Messina nel corso dell’udienza preliminare. Istanza accolta dal giudice Marco Mascia che a maggio dovrà anche pronunciarsi su una eccezione sollevata ieri dall’avvocato Marras: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due giovani in veste di persone informate sui fatti. Sempre ieri i parenti della vittima si sono costituiti parte civile con l’avvocato Luciano Rubattu.

La vicenda

All’origine di quella tragica storia, secondo gli inquirenti, ci sarebbe un debito da saldare. La certezza che in quella casa ci fossero i soldi necessari e il colpo sarebbe stato facile. Ma Rubens e Brian Carta, 31 e 27 anni, non avevano fatto i conti con il sonno leggero di Tonino Porcu. «Questa ve la faccio pagare» avrebbe detto in sardo il pensionato quando sorprese i due fratelli a rovistare tra cassetti e armadi. Poi l’inferno, pugni al volto, calci e la fuga. Le posizioni dei fratelli (durante l’interrogatorio di garanzia ammisero parzialmente le responsabilità) sono in qualche modo parificate. Entrambi hanno avuto un ruolo preciso la notte di quella rapina finita nel sangue. Anche se uno dei due, quando si è visto sorpreso dall’anziano vicino di casa, ha avuto una reazione molto più forte e decisa. La ricostruzione di quanto accaduto in quella notte di febbraio è dettagliata nel provvedimento firmato dalla giudice Federica Fulgheri: i due sarebbero entrati intorno all’una di notte da una porta posteriore, mentre Tonino Porcu dormiva nella sua stanza. Poi il risveglio per quei rumori insoliti: i due ragazzi gli chiesero dove tenesse il denaro.

La reazione

L’anziano avrebbe accennato una minima reazione verbale, ma per tutta risposta uno dei fratelli l’ha colpito al volto con violenti pugni. E ancora calci e botte che, come emerso dall'autopsia, gli hanno lasciato segni visibili in tutto il corpo. Secondo l’autopsia, l’anziano sarebbe morto 3 ore dopo il pestaggio. Rubens e Brian Carta ammisero che la sera fecero uso di cocaina, forse erano particolarmente su di giri. Di certo nella casa hanno lasciato numerosi elementi utili alle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Oristano e della stazione di Ghilarza. Tracce di sangue e tante impronte. A incastrarli anche i filmati della videosorveglianza che hanno ripreso la fuga in auto, in tasca i duemila euro che sarebbero serviti presumibilmente per quel debito da mille euro per dosi di droga.

