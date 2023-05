Delitto Porcu, il pm chiede 20 anni  

Trent’anni di carcere, ridotti a venti in virtù della riduzione di un terzo della pena concessa per il rito abbreviato. È la richiesta formulata dal pubblico ministero Marco De Crescenzo per Rubens e Brian Carta, i due fratelli accusati di aver ucciso il pensionato Antonio Porcu al termine di una rapina finita in tragedia, a Ghilarza, nel febbraio del 2022.

In Aula

Davanti al giudice per le udienze preliminari Marco Mascia ieri si è svolta l’udienza fiume che ha visto, dopo un intervento di due ore del pm, le arringhe degli avvocati difensori Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina, e del legale di parte civile Luciano Rubattu, che assiste i familiari della vittima. Una storia atroce, che aveva sconvolto la comunità del centro del Guilcer. Stando alla ricostruzione dell'accusa, i due fratelli di 32 e 28 anni, si erano introdotti in piena notte nell'abitazione di via Regina Elena, dopo aver sfondato una finestra. Conoscevano bene le abitudini dell’anziano, proprietario delle mura del bar che gestiva Rubens Carta, ed erano certi che in casa custodisse un gruzzoletto. Ma mentre erano intenti a rovistare nei cassetti in cerca di denaro, Porcu che dormiva nella stanza accanto, si era svegliato e li aveva sorpresi. «Questa ve la faccio pagare», avrebbe minacciato in sardo e a quel punto era stato brutalmente aggredito e percosso: calci e pugni in volto fino alla morte. Il corpo era stato trovato la mattina dopo dalla donna delle pulizie e dal nipote. Non è stato difficile per gli inquirenti chiudere il cerchio attorno ai due giovani. La svolta era arrivata qualche settimana più tardi: il 9 marzo i fratelli erano stati arrestati e in quell’occasione il maggiore, Rubens, aveva ammesso le sue responsabilità.

La difesa

Per i difensori degli imputati, però, non fu omicidio volontario, ma preterintenzionale. Al gup Marco Mascia è stata chiesta anche la derubricazione del secondo capo d’accusa in tentata rapina: i fratelli ammettono di essere entrati in casa del pensionato, ma negano di essersi impossessati dei duemila euro, mai ritrovati. I due sono accusati anche di una seconda tentata rapina, avvenuta sempre a Ghilarza, nel dicembre del 2021, ai danni di un altro anziano, Tonino Oppo. «Il giudice per le udienze preliminari ha concesso un rinvio per eventuali repliche al prossimo 16 giugno», spiega Luciano Rubattu, legale dei familiari di Porcu, «non sappiamo se lo stesso giorno si arriverà a sentenza».