Delitto Porcu, fratelli condannati 

Condannati a 19 anni e quattro mesi di reclusione per omicidio volontario aggravato e rapina. I fratelli Rubens e Brian Carta, 32 e 28 anni, sono stati ritenuti responsabili del colpo finito in tragedia a Ghilarza il 22 febbraio di un anno fa: quella notte il compaesano Tonino Porcu, 78 anni, era stato sorpreso nella sua casa allo scopo di una rapina, ma la reazione dell’anziano aveva scatenato i due fratelli che finirono per pestarlo fino alle estreme conseguenze. Così ha stabilito ieri la sentenza del gup del Tribunale Marco Mascia, al termine del rito abbreviato; il giudice, che ha anche riconosciuto gli imputati colpevoli di un tentativo di rapina accaduto qualche mese prima sempre a Ghilarza a casa di Tonino Oppo, depositerà entro 90 giorni le motivazioni della decisione; prevista inoltre una provvisionale di trentamila euro per il fratello della vittima, Raffaele, e ventimila a testa per i nipoti Pietro e Doriano, costituiti parte civile con l’avvocato Luciano Rubattu.

L’udienza

Il gup ha accolto la tesi del pm Marco De Crescenzo che aveva chiesto la condanna a 20 anni, partendo da 30 con la riduzione di un terzo della pena concessa per il rito abbreviato. Gli avvocati difensori Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina valuteranno ora se ricorrere in appello, tenendo conto di una novità introdotta dalla riforma Cartabia che prevede lo sconto di un sesto della pena nel caso di sentenza non appellata. La difesa aveva insistito sulla tesi dell’omicidio preterintenzionale: e cioè, i due imputati, dopo essersi resi conto di essere stati scoperti, avevano reagito colpendo l’anziano per guadagnarsi il tempo per scappare ma, secondo i difensori, non c’è stata alcuna volontà di uccidere. Per quanto riguarda poi la rapina, la difesa l’ha sostenuta insussistente per mancanza di prove, i soldi infatti non sono mai stati ritrovati. I duemila euro custoditi in una cassetta, secondo la difesa, avrebbero potuto essere stati portati via dall’assistente domestica: a sostegno di questo il contenuto equivoco di una intercettazione. A questa tesi ha replicato ieri il pm De Crescenzo, negando la responsabilità dell’assistente domestica e spiegando che la scatola di latta che conteneva i soldi era stata aperta da qualcuno con indosso i guanti di lattice, nessuna traccia invece della donna. Nè, secondo il pm. l’ipotesi della difesa trova conferma nelle intercettazioni.

La tragedia

Una storia atroce, che aveva sconvolto la comunità di Ghilarza. Stando alla ricostruzione dell'accusa, i due fratelli si erano introdotti in piena notte nella casa di via Regina Elena, dopo aver sfondato una finestra. Conoscevano bene le abitudini dell’anziano, proprietario delle mura del bar che gestiva Rubens Carta, ed erano certi che in casa custodisse un gruzzoletto. Ma mentre rovistavano nei cassetti in cerca di denaro, Porcu che dormiva nella stanza accanto, si era svegliato e li aveva sorpresi. «Questa ve la faccio pagare», avrebbe minacciato in sardo e a quel punto era stato brutalmente aggredito e percosso: calci e pugni in volto fino alla morte. Il corpo era stato trovato la mattina dopo dall’assistente domestica e dal nipote. La svolta era arrivata qualche settimana più tardi: i fratelli erano stati arrestati e in quell’occasione il maggiore, Rubens, aveva ammesso le sue responsabilità.

