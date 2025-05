Delitto Poggi, scontro sull’impronta di Sempio «Non ha tracce di sangue, non prova nulla» 

Milano. È cominciata la battaglia tra accusa e difesa nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi con cui la Procura di Pavia ha riacceso i riflettori su Andrea Sempio. Battaglia a colpi di consulenze tecnico-scientifiche su impronte e Dna già catalogate e che ora potrebbero, il condizionale è d'obbligo, essere riletti. Uno dei temi su cui si stanno affilando le armi è l'impronta del palmo di una mano, la “papillare 33”, catalogata già all'indomani del delitto dal Ris di Parma. Fu individuata e dopo essere stata fotografata e rimossa grattando l'intonaco nella speranza di ricavare del Dna, rimase ignota, ossia senza un nome e cognome. Ora però, gli accertamenti dei Carabinieri hanno attribuito quella manata a Sempio. Ma si sta cercando, finora senza esito, quell'intonaco in modo da analizzarlo e cercare di estrapolare materiale genetico. Tutto ciò per arrivare a capire se ci sia o meno sangue della vittima. Per la difesa di Sempio e per il loro consulente, il generale Luciano Garofano, all'epoca del delitto alla guida del Ris e quindi della squadra che fece le analisi su quanto raccolto sulla scena del crimine, in quell'impronta «non c'è sangue», è «una certezza scientifica» dato che quel pezzo di muro asportato con un bisturi sterile venne esaminato in laboratorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA