Delitto Piredda: 16 anni senza un colpevole 

Quando il fratello Antonio entrò nell’appartamento di via Milano, alle 17 del 2 maggio del 2009, sulla porta non vide alcun segno di effrazione. Il televisore era acceso col volume al massimo, le serrande erano abbassate, lo split sparava aria calda. Antonietta Piredda era distesa nel grande soggiorno, tra una poltrona e un divano. Nel suo corpo, coperto da un plaid, i segni di trenta coltellate, il cranio fracassato. Nella stanza nessun segno che facesse pensare a una colluttazione. La cucina, invece, era sottosopra.

Da quel delitto sono passati 16 anni e un colpevole non è mai stato trovato.

Chi era

Sassarese di nascita, cagliaritana d’adozione, Piredda aveva insegnato alle scuole elementari, a Iglesias e Cagliari, ed era in pensione da circa dieci anni. Non aveva figli ed era vedova da sette anni. Suo marito, Bruno Columbano, era stato un funzionario della Regione ed aveva diretto l’ufficio stampa del Consiglio regionale. La coppia era benestante e il bell’appartamento di 250 metri quadri in via Milano nel quale viveva lo dimostrava. La casa era arredata con mobili d’antiquariato e impreziosita da alcune anfore romane catalogate dalla soprintendenza archeologica. Sulle pareti c’erano bei quadri, i balconi erano sempre pieni di gerani. Ma la vera passione di Antonietta Piredda, viaggi e teatro a parte, erano i gioielli. Ne sfoggiava tanti e sono probabilmente quelli che cercava chi l’ha uccisa, senza sapere che nei giorni precedenti li aveva depositati in una cassetta di sicurezza.

Da quando non c’era più suo marito, la vittima viveva con una governante filippina che, a parte il giovedì, stava sempre con lei. Aveva abitudini semplici: le commissioni nelle botteghe del quartiere, un salto dalla fioraia, l’acquisto dell’ Unione e di qualche periodico, la messa a Bonaria, la parrucchiera una volta alla settimana. Viveva con due pensioni (circa 4mila euro al mese) ed era considerata una donna sensibile e generosa, anche con i mendicanti della zona, ai quali elargiva sempre denaro, anche cento euro, avevano raccontato alcuni testimoni. E forse i due scippi che aveva subito negli ultimi mesi avevano a che fare con questa sua ostentazione di benessere economico.

Le indagini

L’inchiesta era stata affidata alla pm Rossana Allieri che aveva sospettato (ma mai indagato) proprio la filippina. Era stata licenziata nei giorni precedenti e c’erano state divergenze sull’importo della liquidazione, che la donna riteneva dovesse essere più alto. L’assenza di effrazioni nella serratura di casa dimostrava che la vittima aveva aperto la porta al suo assassino, del quale evidentemente si fidava. C’è un altro particolare: Piredda pochi giorni prima di morire aveva ritirato dei soldi dalla banca, duemila euro. L’assassino lo sapeva ma forse non si aspettava che avesse portato i gioielli in banca. E infatti li ha cercati in cucina – evidentemente sapeva che la donna li teneva lì – e in cantina, che è stata trovata a soqquadro ma la cui porta era stata aperta con la chiave. Quei sospetti non si sono mai trasformati in prove e nessuno è mai stato indagato. E oggi, in città, c’è ancora un assassino libero.

