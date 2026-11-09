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Corte d’Assise.
10 novembre 2026 alle 00:07

Delitto Pinna, Ragnedda oggi in aula 

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Subito la richiesta di rito abbreviato da parte delle difese, sarà questo il probabile atto di avvio del processo sulla tragica fine di Cinzia Pinna, uccisa il 12 settembre dello scorso anno nella tenuta di Conca Entosa, a Palau. Sul banco degli imputati ci sarà (la sua presenza in aula è quasi certa) l’imprenditore di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 42 anni, per rispondere dei reati di omicidio volontario aggravato da crudeltà, motivi abbietti e sevizie, occultamento di cadavere, calunnia e cessione di cocaina. La pm Noemi Mancini ha coordinato le indagini sui fatti che sono avvenuti a Conca Entosa, la tenuta di Ragnedda (noto per la produzione del vermentino più costoso del mondo).

I difensori dell’imprenditore, Luca Montella e Gabriele Satta, avevano già chiesto al gup il rito abbreviato (istanza rigettata) e oggi torneranno alla carica. Il rito alternativo consentirebbe, in caso di condanna, di ottenere uno sconto di pena. Cinzia Pinna, 33 anni, è stata uccisa con tre colpi di pistola al viso. Parti civili saranno gli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu, per i parenti della vittima (una nota famiglia di albergatori di Castelsardo), Nicoletta e Maurizio Mani per Luca Franciosi, secondo il pm accusato ingiustamente da Ragnedda e non è escluso anche Francesco Fùrnari, per conto della ex compagna dell’imprenditore, Rosa Maria Elvo.

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