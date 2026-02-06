Delitto Pinna, le certezze del pm 

Il viaggio da Palau a Conca Entosa, la cocaina e poi i colpi di pistola esplosi contro Cinzia Pinna, quindi il macabro itinerario attraverso la notte per nascondere il cadavere. Emanuele Ragnedda ha fatto tutto da solo, nessuno era con lui quando ha ucciso la donna, quando ha portato il corpo della vittima sotto un corbezzolo e nessuno lo aiutato nelle ore e giorni successivi al delitto. È questa la sintesi di delicate attività di indagine che a distanza di quasi cinque mesi dal delitto stanno arrivando a conclusione e che riguardano, in particolare, le persone accusate di favoreggiamento in relazione al delitto Pinna.

Sotto la lente

La pm Noemi Mancini sta tirando le somme delle posizioni di Rosa Maria Elvo, la ristoratrice di San Pantaleo compagna di Emanuele Ragnedda, e di Luca Franciosi, giardiniere e amico dell’imprenditore. Il delitto risale al 12 settembre e in questo momento (dopo una serie di verifiche di carabinieri e consulenti della Procura) non emergono fatti o elementi che provino il coinvolgimento di Elvo e Franciosi nell’omicidio. Nelle settimane scorse la Procura ha restituito agli indagati, auto e telefoni che erano stati sequestrati subito nella fase cruciale dell’inchiesta. Luca Franciosi e Rosa Maria Elvo sono stati nella tenuta di Conca Entosa la mattina del 12 settembre scorso, poche ore dopo l’omicidio. E ci sono stati anche nei giorni successivi, senza dubbio. Ma ora investigatori e pm possono valutare con più dati il comportamento degli indagati per favoreggiamento. Luca Franciosi era stato pesantemente tirato in ballo da Emanuele Ragnedda nel primissimo interrogatorio reso (senza l’assistenza di un difensore) ai carabinieri. L’imprenditore aveva indicato il manutentore lombardo come la persona da lui incaricata a nascondere il cadavere di Cinzia Pinna (nella prima versione di Ragnedda, morta per una malore). Lo stesso Ragnedda parla del trasferimento del corpo nel litorale di Arzachena per essere gettato in mare. Successivamente l’imprenditore ritratta tutto e scagiona Franciosi (i legali del giovane, Maurizio e Nicoletta Mani stanno valutando una denuncia per calunnia). Rosa Maria Elvo (difesa dall’avvocato Francesco Fùrnari) invece è stata sempre scagionata da Ragnedda ed è stata lei a consegnare il suo smartphone al pm e a rendere possibile lo sblocco del portatile dell’amico.

La svolta

Il tema chiave dell’inchiesta, per quanto riguarda il presunto favoreggiamento, è la storia che Ragnedda la mattina del 12 settembre racconta per giustificare il caos e le macchie di sangue nella sua casa di Conca Entosa. In sostanza l’uomo coinvolge la compagna e altre persone, compreso Franciosi, nelle “operazioni” successive al delitto, parlando di un cane che lo avrebbe aggredito a Conca Entosa, un randagio ucciso a pistolettate. Elvo, Franciosi e gli altri chiamati da Ragnedda sono arrivati nello stazzo convinti di aiutare una persona aggredita da un cane e costretta ad uccidere l’animale.

RIPRODUZIONE RISERVATA