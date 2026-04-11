Delitto Pinna, fatali le ferite al torace  

Tanti colpi, oltre trenta. Fatali sarebbero stati quelli al torace. L’autopsia conferma quel quadro chiaro già da giovedì pomeriggio quando Giuseppe Pinna è morto dopo l’aggressione furiosa da parte del figlio Paolo. Ieri sono arrivate le prime risposte tecniche a un delitto familiare che lascia tanti interrogativi aperti. Oggi intanto l’ultimo saluto all’ex imbianchino, mentre il figlio 42enne è sempre piantonato in Psichiatria al San Martino di Oristano.

L’indagine

L’autopsia, effettuata dal medico legale Roberto Demontis, sul corpo del 78enne è andata avanti per oltre cinque. Un esame approfondito che ha confermato la violenza di un’aggressione con un cacciavite: colpi all’addome e al petto, quelli che hanno determinato il decesso in pochi minuti sono stati inferti al torace. Presenti anche ferite da difesa sulle braccia. Adesso saranno eseguiti ulteriori accertamenti mentre la pm Silvia Mascia ha disposto la restituzione della salma ai familiari. L’abitazione di via Pischedda intanto è sempre sotto sequestro mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Macomer, guidati dal capitano Giovan Maria Seu. Anche se il quadro è stato chiaro da subito: Paolo Pinna, da tempo in cura al Centro di salute mentale, giovedì pomeriggio ha avuto una reazione violentissima nei confronti del padre. La madre nulla ha potuto per evitare il peggio, ha solo potuto chiedere aiuto per il marito ferito e per quel figlio fragile che, dopo l’aggressione, è rimasto immobile nella sua stanza. Nessuna reazione fino all’arrivo dei carabinieri e poi il ricovero in Psichiatria. Domani dovrebbe tenersi l’udienza di convalida per Pinna, assistito d’ufficio dall’avvocata Federica Largiu.

L’addio

La tragedia di giovedì ha tanti risvolti, si tratta di un dramma doppio. Come ha commentato Carlo Pinna, un altro figlio del pensionato «mio fratello non è un assassino ma una vittima. Aveva bisogno delle giuste cure che noi abbiamo chiesto fino all’ultimo». Paolo avrebbe avuto necessità di un’assistenza diversa, di certo restano aperte tante domande in una vicenda che ha sconvolto una famiglia che ora aspetta giustizia per il padre e sostegno per il figlio. Oggi tutta la comunità di Bosa si ferma per l’ultimo saluto al pensionato, alle 15.30 in Cattedrale i funerali.

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