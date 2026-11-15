Sarà battaglia sul movente da questa mattina in Assise a Sassari nel processo sul delitto di Conca Entosa. I giudici (presidente Antonello Spano) inizieranno a sentire gli investigatori che si sono occupati dell’omicidio di Cinzia Pinna. Il dato nuovo che emerge in queste ore è l’obiettivo della Procura di Tempio, il dato che la pm Noemi Mancini vuole dimostrare andando oltre lo stesso capo di imputazione. Anche se il reato specifico non viene contestato a Emanuele Ragnedda, secondo la Procura il delitto di Conca Entosa è a sfondo sessuale. È il tema che, stando a indiscrezioni, la pm intende approfondire. Lo si capisce leggendo il capo di imputazione, le aggravanti vengono contestate “avendo l'uomo agito con movente turpe e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza” e ancora “in relazione, altresì, alle circostanze inerenti alla posizione della vittima al momento dell’uccisione, adagiata sul divano in posizione inoffensiva, ed al rinvenimento del cadavere: scalza, seminuda, con indosso solo canotta e reggiseno e con i pantaloni rinvenuti adagiati sul corpo, sul luogo dell’occultamento, con cerniera abbassata e cintura slacciata”.Dall’altra parte c’è la tesi della difesa (Luca Montella e Gabriele Satta), sostenuta da consulenze tecniche: Emanuele Ragnedda ha sparato perché è stato aggredito e ferito con un coltello. (a.b.)

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