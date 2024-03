Delitto per la casa: condannato 

È stata confermata dalla Corte d’assise d’appello di Cagliari la condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Luigi Piras, il 78enne di Monserrato, accusato dell'omicidio volontario del padrone di casa Antonio Pisu, 79 anni, ucciso il 28 dicembre 2021 al termine di una lite. I giudici hanno accolto la richiesta del Procuratore generale, Luigi Patronaggio, chiudendo dopo una breve camera di consiglio anche il processo di secondo grado.

La prima sentenza

All’origine dell’omicidio ci sarebbe stato un contenzioso tra l’imprenditore Pisu e l’imputato che viveva in una mansarda in via Agricola. Al termine dell’indagine il pm Gaetano Porcu non aveva contestato aggravanti, così l’avvocato difensore Michele Zuddas ha potuto accedere al rito abbreviato che, oltre allo sconto per le attenuanti generiche (se concesse), apre la strada anche ad un ulteriore sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Alla fine la giudice Manuela Anzani aveva inflitto 12 anni e 8 mesi, un anno in meno rispetto alla richiesta della pubblica accusa.

L’Assise d’appello

Ieri mattina il pensionato è ricomparso davanti alla Corte d’assise d’appello, presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe (a latere il collega Francesco Alterio), accompagnato dal nuovo difensore, l’avvocato Stefano Piras. Stando alla ricostruzione dei fatti, il pensionato dopo aver comprato la mansarda con una scrittura privata, ma senza poter perfezionare l'operazione perché il locale sarebbe risultato abusivo, avrebbe preteso la restituzione del denaro da parte di Pisu. Il padrone di casa, invece, l’avrebbe incalzato per riavere il locale, sfrattando di fatto il suo inquilino. Da qui una serie di discussioni e liti culminate la mattina del 28 dicembre di tre anni fa con l'uccisione a colpi di pistola del proprietario dell'abitazione. L'arma era regolarmente detenuta e tre proietti avevano raggiunto al petto Antonio Pisu, uccidendolo. Nel giro di poche ore l’udienza si è chiusa con la Corte d’assise d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado. Ora bisognerà attendere le motivazioni della decisione per capire se ci sarà un ricorso in Cassazione. Confermata anche la provvisionale di 40 mila euro ai familiari, costituiti parte civile con gli avvocati Pamela Marianna Piras, Jacopo Porcu, Marco Perra e Graziella Atzeni.

