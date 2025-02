Delitto Paganelli, test della camminata 

RIMINI. Louis Dassilva, in carcere a Ri mini per l'omicidio di Pierina Paganelli, è arrivato in via del Ciclamino alle 14.51 all'interno del furgone per il trasporto detenuti della penitenziaria. Oltre una ventina gli agenti per garantire la sicurezza dell'incidente probatorio che servirà a identificare ignoto 1 della cam3, la videocamera della farmacia di via del Ciclamino che la sera del 3 ottobre del 2023 riprese un uomo andare verso il condominio in un orario compatibile con l'omicidio della 78enne. Per la Procura e la squadra mobile ignoto 1 è Dassilva, mentre per la difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi è il condomino Emanuele Neri. Ieri si è tenuta quella che è stata ribattezzata la camminata per l'esperimento probatorio sulla oramai nota telecamera della farmacia. Si tiene quindi la "camminata" di Louis Dassilva, e quella di Emanuele Neri. Dassilva deve indossare la maglietta con logo "Eco Service", occhiali da vista e un berrettino di colore chiaro. Emanuele Neri deve indossare Ia maglietta con logo "Edil-Infissi", gli occhiali da vista e il marsupio in uso all'epoca dei fatti; inoltre anche Neri deve avere con sé una maglietta a maniche corte bianca e una maglietta a maniche corte nera. È prevista quindi una valutazione statica e dinamica a varie velocità della camminata, sulla stima dell'altezza e sulle variazioni di intensità, riferite alla carnagione della pelle delle braccia.

