Delitto nel bosco, arrestato il fidanzato in Francia 

Aosta Si è conclusa a Lione la caccia a un giovane di 21 anni, nato in Italia e di origini egiziane, sospettato di aver ucciso la ventiduenne francese trovata morta in una chiesetta diroccata in Valle d'Aosta. Lo ha annunciato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant. Il giovane arrestato su richiesta della procura di Aosta che lo sospetta dell'omicidio era già ricercato dalla fine di marzo per violazione del controllo giudiziario e sarà processato a Grenoble nelle prossime settimane per atti di violenza nei confronti della vittima, avvenuti nei mesi scorsi.

Il ragazzo era stato visto assieme alla vittima nella zona di La Salle, nei pressi del villaggio abbandonato di Equilivaz dove si trova l'ex chiesetta. Gli inquirenti non scartano l'ipotesi che la coppia fosse proprio alla ricerca di un borgo abbandonato: lo chiamano urbex, è un'esplorazione urbana che consiste nell'avventurarsi in strutture ed edifici in rovina. Una sorta di turismo nei ruderi fantasma che attrae soprattutto i giovanissimi. Cosa sia accaduto lassù, in mezzo alla boscaglia che nasconde quello che resta di una decina di case in pietra, ancora non è chiaro. Condotta dall'anatomopatologo Roberto Testi, l'autopsia lascia pochi dubbi: la vittima è stata colpita frontalmente al collo e all'addome con un coltello.

