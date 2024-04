Delitto nel B&B, chiesto il rinvio a giudizio 

Chiuse le indagini preliminari per l’omicidio del 43enne Gabrielle Pergola, strangolato mentre si trovava all’interno di un B&B di Quartucciu. La pm Diana Lecca ha chiesto il rinvio a giudizio per il presunto autore del delitto, Gabriele Cabras, 21 anni, che il 30 maggio dovrà comparire davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Giorgio Altieri.

Il corpo era stato scoperto dai responsabili della struttura recettiva di via Nazionale alle 5 del mattino del 31 luglio scorso. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la vittima sarebbe stata strangolata con un asciugamano dal giovane, residente a Sinnai, al termine di una lite. Il 21enne si era poi allontanato, ma era stato rintracciato poco dopo.

Pergola e Cabras, secondo la ricostruzione degli investigatori, si erano dati appuntamento nel B&B per un incontro. Dopo l’omicidio, secondo l’accusa, il giovane era fuggito con circa 600 euro che la vittima custodiva nel portafogli. Chiusa l’inchiesta, in ogni caso, la pm Lecca non ha contestato aggravanti. Gabriele Cabras, difeso dall’avvocato Giovanni Cabras, in udienza preliminare potrebbe dunque avere a disposizione varie strade processuali: scegliere la strada del dibattimento o fare richiesta di riti alternativi. I familiari della vittima hanno già annunciato che si costituiranno parte civile nell’udienza del 30 maggio, affidandosi ai legali Mauro Massa e Fausto Argiolas. (fr.pi.)

