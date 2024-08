Delitto Muceli, Piras dal gup 

Per la pm Giovanna Morra esistono gli indizi di colpevolezza a carico dell’unico indagato per l’omicidio di Riccardo Muceli. Al contrario di quello che aveva sostenuto il Tribunale del Riesame di Cagliari che li aveva ritenuti insussistenti. Per questo la sostituta procuratrice di Lanusei ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Piras, 25 anni, di Osini, che era stato arrestato il 2 novembre 2022 e rimesso in libertà dopo 23 giorni. La richiesta della pm verrà discussa in occasione dell’udienza preliminare, che il presidente del Tribunale, Nicola Caschili, ha fissato per il 9 aprile del prossimo anno davanti al gup Giulia Aresu. Piras è imputato del reato di omicidio: secondo l’accusa è lui il responsabile dell’agguato mortale a Riccardo Muceli, l’operaio di 38 anni, di Gairo, ucciso il 12 gennaio 2022 nel suo ovile di S’Ansertura, in agro di Jerzu. La famiglia della vittima si è costituita parte civile con i penalisti Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, mentre l’imputato è assistito dagli avvocati Francesco Serrau e Maurizio Corda.

La vicenda

Sette pallettoni e la borra conficcati tra torace e polmoni non avevano lasciato dubbi sull’esecuzione ravvicinata. Faceva freddo, la sera del 12 gennaio 2022 nella vallata di Pelau. Il killer aveva sparato sul fianco di Riccardo Muceli, che aveva pure tentato di ripararsi dai colpi sollevando il braccio sinistro mentre era al volante del suo pick-up, all’uscita del suo ovile. Il suo carnefice aveva esploso due colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. Probabile che avesse imbracciato una doppietta o un fucile sovrapposto. Modelli tutt’altro che casuali che il sicario aveva voluto utilizzare per evitare di disperdere i bossoli sul terreno e di conseguenza poter fuggire senza lasciare traccia in quella gelida serata che aveva sporcato di sangue la vallata di Pelau.

Le indagini

Inizialmente le indagini erano state coordinate dal sostituto Gualtiero Battisti e poi, dopo il suo trasferimento in Piemonte, passate in mano alla collega Morra. Le avevano condotte i carabinieri della compagnia di Jerzu attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre ai tradizionali metodi investigativi. Una prima svolta è avvenuta il 2 novembre di due anni fa con l’arresto di Matteo Piras che, quel giorno, era stato trasferito in una cella del carcere di Lanusei su disposizione della gip Paola Murru su richiesta della pm Morra sulla base del quadro accusatorio costruito intrecciando i dati forniti dai cellulari, quelli delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni. Nelle settimane successive, Piras aveva riottenuto la libertà, dopo che il collegio del Tribunale di Cagliari, presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, aveva accolto l’istanza di riesame, presentata dagli avvocati difensori, annullando l’ordinanza cautelare.