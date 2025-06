Delitto Muceli, imputato a giudizio 

Matteo Piras, 26 anni, di Osini, andrà a processo con l’accusa di aver ucciso Riccardo Muceli, allevatore di Gairo, il 12 gennaio 2022 nel suo ovile in agro di Jerzu. Il giovane è stato rinviato a giudizio ieri pomeriggio dal gup Mauro Pusceddu, presidente del Tribunale di Nuoro, in applicazione a Lanusei.

Sebbene la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte (inizialmente le indagini erano state coordinate dal sostituto Gualtiero Battisti e poi, dopo il suo trasferimento in Piemonte, passate in mano alla collega Giovanna Morra prima della procuratrice capo), avesse chiesto il non luogo a procedere per l’indagato sostenendo che non ci fossero né indizi né elementi validi per aprire un processo nei suoi confronti, il giudice dell’udienza preliminare, dopo due ore di camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio facendo proprie le argomentazioni della parte civile che ha messo in evidenza importanti elementi probatori sopravvenuti e altri non valutati dal Tribunale della libertà che aveva scarcerato Piras. Per la parte civile si tratta di una prima battaglia vinta.

Piras, difeso dagli avvocati Francesco Serrau e Maurizio Corda, dovrà rispondere di omicidio volontario premeditato. Oltre alla compagna di Riccardo Muceli, assistita dall’avvocata Michela Pusceddu, si sono costituiti parte civile altri tre familiari della vittima: Mario e Giacomo Muceli, padre e fratello di Riccardo, tutelati da Patrizio Rovelli, la mamma, Maria Carmina Porcu (avvocato Fabrizio Rubiu). Ha scelto di non costituirsi parte civile l’altro fratello di Riccardo, Valentino, che presenzierà alle udienze future solo in veste di persona offesa ai fini di accertare la verità. Prima udienza il 9 luglio prossimo.

