«Delitto Mocci, nessuna prova contro i Tunis» 

La revoca della misura cautelare per l’assenza dei gravi indizi, ma anche la perdita di efficacia per omessa trasmissione degli atti d’indagine nei termini previsti dalla legge. È un attacco a tutto campo contro l’indagine dei carabinieri che ha portato in carcere Gianmarco e Filippo Tunis quello che ieri mattina l’avvocato Riccardo Floris ha formalizzato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame.

Il tribunale

Un ricorso rimasto per giorni a “carte coperte” sino a ieri quando per quasi due ore il legale ha contestato da cima a fondo tutti i «gravi indizi» indicati nell’ordinanza di custodia cautelare con cui la giudice Claudia Sechi ha mandato in carcere i due giovanissimi fratelli cagliaritani accusati, assieme al quartese Daniele Campus, della rapina e dell’omicidio del 23enne Leonardo Mocci, di Villacidro, ucciso a Monserrato il mese scorso. Tra i punti cruciali del ricorso c’è il fatto che alcuni dei giovani sentiti come testimoni dai carabinieri sarebbero dovuti essere invece indagati da subito, dunque le loro dichiarazioni sarebbero inutilizzabili.

Di parere opposto il pubblico ministero Enrico Lussu (titolare del fascicolo con la collega Diana Lecca), che ha chiesto ai giudici di lasciare in carcere gli indagati perché sarebbero pericolosi. Non solo. Le due pistole usate nell’agguato non sarebbero ancora state trovate. Nel frattempo, martedì scorso, anche Campus (difeso dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai) ha fatto l’udienza di riesame e la decisione del Tribunale della Libertà potrebbe essere depositata lo stesso giorno per tutti e tre.

Le perplessità

Per l’avvocato Floris non ci sarebbero elementi a carico dei suoi assistiti, a eccezione delle testimonianze di alcuni giovani che, a suo avviso, sarebbero dovuti essere indagati perché presenti nella scena del crimine. Uno di questi, ad esempio, avrebbe accompagnato Campus (presunto ideatore della finta vendita di 3 chili di droga per 10mila euro a Mocci e ad un amico) all’appuntamento, raccontando ai carabinieri una serie di versioni differenti prima di tirare in ballo i suoi assistiti. Stesso discorso per un secondo giovane che, in vari verbali, avrebbe raccontato storie differenti prima dicendo di essere all’oscuro dei fatti, ma poi parlando di un agguato e fornendo alcuni dettagli. Il legale ha poi contestato anche la metodologia degli interrogatori effettuati, sostenendo che alla fine non ci siano elementi a carico dei fratelli di Pirri. Gli ultimi dubbi li ha sollevati per l’amico di Mocci, un giovane di Serramanna picchiato durante la rapina e poi scappato da piazza Settimio Severo a Monserrato dopo l’omicidio: secondo alcuni testimoni in auto con lui ci sarebbe stato qualcuno. Chi era?

RIPRODUZIONE RISERVATA