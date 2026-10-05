Delitto Mocci, mistero sul borsone scomparso 

C'è un borsone scomparso al centro del nuovo capitolo dell'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne di Villacidro ucciso a Monserrato la notte del 23 marzo di quest’anno in piazza Settimio Severo, dopo essere stato attirato in una trappola. Vittima di un affare di droga: tre chili di “fumo” da comprare insieme all'amico che lo accompagnava in un appuntamento trasformatosi in realtà in un agguato per rapinarli e infine in omicidio. Accusati del delitto sono stati Gianluca e Filippo Tunis e Daniel Campus.

Nuove ricostruzioni

Mentre gli investigatori ricostruiscono i ruoli, emerge un dettaglio sulle indagini. La notte del delitto, a quanto pare, Filippo Tunis sarebbe andato a rifugiarsi a casa della ragazza. La mattina seguente, da quell'abitazione, sarebbe stato chiamato un Uber. È qui che entra in scena il borsone. I pubblici ministeri hanno subito disposto una perquisizione a casa della giovane, ma l'esito è stato negativo: non è stato trovato nulla. Gli investigatori si sono allora rivolti al conducente dell'auto, sentito dai carabinieri. L'autista dell'Uber ha raccontato di essere rimasto colpito da un comportamento anomalo: il passeggero, anziché riporre il borsone nel bagagliaio come fa chiunque, lo avrebbe tenuto stretto a sé per tutto il tragitto. Un gesto che, alla luce dell'omicidio, ha insospettito gli inquirenti. L'ipotesi è che nel borsone ci fossero gli abiti indossati dalla banda durante la rapina, le pistole (oltre a quella che ha sparato potrebbe essercene un'altra) e i 10mila euro sottratti alla vittima e all'amico con i quali avrebbero dovuto comprare l'hascisc. Di quel borsone, però, si sarebbe persa ogni traccia. Dove sia finito dopo la corsa con l'auto a noleggio è la domanda a cui i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Cagliari stanno cercando di dare risposta, mentre l'inchiesta si allarga anche con altri indagati a piede libero.

Provvedimenti

Fino a ora, su ordine della giudice per le indagini preliminari Claudia Sechi, quattro giovani ritenuti coinvolti nella rapina con omicidio sono finiti in carcere, colpiti da un ordine di custodia cautelare chiesto dai pubblici ministeri Enrico Lussu e Diana Lecca. L'ultimo in ordine di tempo è stato Nicholas Minio, amico dei tre già in carcere con le accuse di omicidio aggravato in concorso e rapina. Prima di lui erano finiti infatti in cella a Uta i fratelli Gianluca e Filippo Tunis, di Pirri, e Daniel Campus, di Quartu. A novembre si chiuderà l'accertamento tecnico irripetibile sul telefono dell'ultimo arrestato, difeso dall'avvocato Stefano Piras e Roberto Peara.

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