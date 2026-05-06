Delitto Mocci, la verità nei telefonini e pc 

Telefoni cellulari ma anche pc da analizzare in modo minuzioso. È nei dispositivi informatici, sequestrati dai carabinieri ai tre indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci, che gli investigatori sperano di trovare elementi utili all’inchiesta. I fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, 23 e 19 anni di Pirri, e il quartese Daniel Campus (25) hanno ricevuto la comunicazione dell’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili. Gli esperti svolgeranno la copia forense sui dispositivi informatici di Campus, sequestrati il 23 aprile scorso a poche ore distanza dal delitto, martedì 12 maggio, mentre quelli dei Tunis, messi sotto sigilli dagli inquirenti soltanto lo scorso 2 maggio, verranno duplicati il 19 maggio (per quelli di Gianmarco) e il 22 maggio (quelli di Filipppo). I fratelli di Pirri sono difesi dall’avvocato Riccardo Floris, il giovane di Quartu dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai.

La novità

L’inchiesta coordinata dai pubblici ministeri Enrico Lussu e Diana Lecca dunque va avanti e l’analisi di telefoni cellulari e pc potrebbe rappresentare un passo importante nella ricerca della verità su quanto accaduto nella notte tra il 22 e il 23 aprile in piazza Settimio Severo a Monserrato. L’avviso di accertamenti tecnici irripetibili è stato notificato anche ai familiari della vittima, assistiti dal legale Fabio Basile, e a Filippo Frau, il giovane di Serramanna finito in quella che sembra essere stata una trappola insieme all’amico Leonardo Mocci. E si attendono anche gli esiti degli accertamenti dei Ris sui campioni di Dna prelevati nel luogo del delitto e di quelli della prova dello stub (il guanto di paraffina per cercare tracce di polvere da sparo) su una decina di persone presenti la notte dell’omicidio nella zona della piazza dove si è consumato l’omicidio. Insomma il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, sotto il coordinamento di Daniele Credidio ed Enrico Santurri, e della compagnia di Quartu va avanti senza trascurare nulla.

Gli interrogativi

Per questo i militari stanno scavando nel passato degli indagati ma anche in quello di altre persone: perché c’è un quarto giovane sospettato di aver preso parte al delitto e che non è ancora stato formalmente iscritto dai pubblici ministeri. Gli investigatori sono al lavoro anche su quanto accaduto alcuni mesi fa: i due fratelli di Pirri si sarebbero vantati di avere un’arma ed era circolata la voce che l’avessero anche mostrata a qualcuno del loro giro. Per questo erano stati al centro di un accertamento dei carabinieri, alla ricerca di quell’arma, con esito negativo. Ed sono state riprese in mano anche le carte relative al precedente di Gianmarco Tunis, finito nei guai nel 2022: insieme a un complice minorenne, era stato arrestato per una rapina con aggressione ai danni di cinque studenti universitari nell’area del palazzetto dello sport di via Rockefeller a Cagliari. Il lavoro di Carabinieri e Procura va avanti alla ricerca delle risposte a diverse domande: davvero i due fratelli Tunis e Campus hanno organizzato la trappola della finta vendita di droga per rapinare Frau e Mocci? Perché il 23enne di Villacidro è stato ucciso con un colpo di pistola al petto? Chi ha sparato?