Delitto Marongiu: pistola compatibile 

La pistola Smith Wesson calibro 38 special con matricola abrasa trovata a Sandro Arzu il 26 maggio scorso quando era stato fermato alle porte di Cagliari in compagnia di Gian Pietro Deiana è compatibile con una delle due usate per uccidere Vincenzo Beniamino “Mino” Marongiu, 52 anni, freddato in piazza Roma ad Arzana il 9 luglio 2023 con 9 colpi, l’ultimo dei quali alla testa. Lo rivela una consulenza depositata ieri dai pubblici ministeri Danilo Tronci e Valentina Vitolo prima dell’udienza di riesame davanti al Tribunale di Cagliari, poi saltata e rinviata alla prossima settimana. Nel frattempo la salma del 56enne, morto suicida la notte tra l’8 e il 9 giugno nel carcere di Uta, è stata riconsegnata alla famiglia e oggi ad Arzana si svolgeranno i funerali alle 18.

Il Riesame

A rivolgersi al Tribunale del Riesame di Cagliari contro le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono stati gli avvocati degli arzanesi Roberto e Sergio Arzu (fratelli di Sandro) e del nipote Gianluca, oltre che di Pier Giorgio Piras, considerati dalle procure di Cagliari e Lanusei i presunti complici nell’omicidio di Beniamino Marongiu. I quattro sono assistiti dai legali Francesco Marongiu, Rita Dedola, Pierluigi Concas e Pamela Piras. Ma ieri mattina, prima che l’udienza entrasse nel vivo davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda, è emerso che tutto il fascicolo è stato trasmesso a Cagliari perché di competenza della Direzione distrettuale antimafia, e che dunque anche le ordinanze cautelari del Gip di Lanusei sarebbero state sostituite da una nuova ordinanza da parte dei giudici del capoluogo. Da qui il rinvio alla prossima settimana, non senza polemiche da parte delle difese per essere state informate solo all’ultimo. Oggi, invece, è previsto il riesame di Gian Pietro Deiana, difeso da Marco Usai, arrestato perché trovato in auto assieme a Sandro Arzu che aveva con sé la pistola.

Nuova ordinanza

La nuova ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Cagliari, Luca Melis, è stata notificata in carcere ai quattro indagati. Per il giudice sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza sui quattro presunti complici di Sandro Arzu che, per gli investigatori, sarebbe l’uomo che materialmente ha sparato il 9 luglio 2023 in piazza Roma. Nel biglietto trovato in cella con le ultime volontà, scritto prima di togliersi la vita, il 56enne ha però scagionato i familiari e Piras. La consulenza depositata ieri dalla Procura sul revolver sequestrato ha evidenziato una compatibilità con una delle armi usate nel delitto: l’eventuale certezza sarà difficile da accertare perché mancano i bossoli, rimasti nel tamburo della pistola. Le difese, in ogni caso, continuano a contestare i gravi indizi nei confronti dei quattro presunti complici, ribadendo la loro estraneità all’omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA