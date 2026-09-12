Delitto Manca, tre indagati  

Un delitto a più mani. L’investimento e il pestaggio brutale di Claudio Manca non sarebbero stati compiuti da una sola persona. Secondo la Procura di Oristano Battista Manis non avrebbe agito da solo la notte del 24 settembre di un anno fa. Con l’imprenditore, fino a due giorni fa unico indagato per l’omicidio del 49enne, sulla circonvallazione di Terralba c’erano anche la moglie Claudia Abis, 46 anni, e il figlio Pietro Paolo Manis (26). Ognuno avrebbe avuto un ruolo diverso ma tale da costare a tutti l’accusa pesantissima di omicidio volontario. Il pubblico ministero Marco De Crescenzo ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e tre.

La storia

Il corpo di Claudio Manca era stato trovato all’alba in un canale da un uomo che raccoglieva asparagi sulla circonvallazione di Terralba. Poco distante a terra la mountain bike del 49enne, con la ruota posteriore danneggiata. Una scena che inizialmente aveva fatto pensare a un incidente con omissione di soccorso ma molti aspetti erano poco chiari. Diversi elementi lasciavano aperti mille interrogativi a iniziare dal fatto che Manca pochi giorni prima era stato tirato in ballo da Manis in alcuni video pubblicati sui social all’indomani dell’attentato incendiario contro la sua villa il 21 settembre 2025. L’imprenditore aveva lanciato accuse a diverse persone fra cui proprio Manca, sostenendo che sarebbe stato pagato da un altro rivale per mettere fuoco alla sua abitazione. Le indagini erano andate avanti e ai primi di ottobre Manis era finito in cella con l’accusa di omicidio: avrebbe travolto volontariamente con l'auto Manca e poi lo avrebbe riempito di botte.

Le indagini

Da allora accertamenti tecnici e sopralluoghi, nei giorni scorsi la chiusura delle indagini con una svolta clamorosa: gli indagati sono tre. Secondo il pm De Crescenzo quella sera Claudia Abis era al volante della Volkswagen Golf insieme al marito (che viaggiava nel sedile anteriore destro) e al figlio (seduto dietro). Percorrevano la Statale 126 da Arcidano a Terralba quando si trovarono davanti Manca in sella alla sua bici. Secondo gli inquirenti l’auto gli sarebbe stata dietro anche quando il 49enne svoltò sulla circonvallazione. Pochi metri e all’altezza del canale una brusca manovra: la moglie, insieme a Manis, avrebbe sterzato colpendo la bici. Manca era a terra ferito, e Manis a quel punto sarebbe uscito dall’auto e avrebbe iniziato a colpirlo con violenza, aiutato anche dal figlio. Poi lo avrebbero lasciato agonizzante in cunetta, e si sarebbero allontanati in auto.

Questa la ricostruzione dell’accusa. Adesso Battista Manis (detenuto nel carcere di Sassari e difeso dagli avvocato Antonio Pinna Spada e Luigi Porcella), Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo (assistiti da Roberto Nati e Anna Maria Uras) dovranno comparire davanti al giudice delle udienze preliminari mercoledì 23. I familiari di Manca, i genitori e una sorella sono tutelati dall’avvocato Fabio Costa.

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