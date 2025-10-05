Delitto Manca, nuovo sopralluogo 

Un nuovo sopralluogo sulla circonvallazione di Terralba. Questa volta saranno i consulenti a recarsi sul posto per vedere da vicino il luogo in cui venerdì 26 settembre è stato trovato il corpo senza vita di Claudio Manca. Un ulteriore passaggio per fare piena luce sulla fine del 49enne, all’indomani dell’autopsia. Per la sua morte è in carcere con l’accusa di omicidio volontario Battista Manis, l’imprenditore che secondo la Procura avrebbe ucciso il rivale investendolo deliberatamente con l’auto e poi percuotendolo.

Gli accertamenti

L’autopsia, effettuata sabato al Brotzu, dal medico legale Roberto Demontis (alla presenza dei consulenti della difesa Danilo Fois e della parte offesa, Domenico Nuvoli) non ha chiarito tutti i dubbi, e dovranno essere effettuati ulteriori esami. È emerso che Manca ha subito un importante trauma al collo, ha una frattura al cranio e una ferita a una gamba. Traumi che parrebbero non compatibili con un investimento: in attesa di ulteriori conferme e della conclusione di tutti gli esami medico-scientifici, prende valore l’ipotesi che il 49enne, dopo essere stato travolto con l’auto, sia stato picchiato. Ma gli accertamenti sono ancora in corso, resta da chiarire cosa abbia portato poi all’arresto cardiocircolatorio.

Le incognite

Restano molti dubbi anche sulla dinamica dell’impatto. Dai primi rilievi era emerso che la bici fosse finita oltre il corpo di Manca, mentre dopo un tamponamento sarebbe stato più plausibile (almeno sulla carta) il contrario. Un elemento che potrebbe far ipotizzare che la bici sia stata buttata nel canale in un secondo momento e dopo il corpo, o che il 49enne sia stato picchiato altrove e poi spostato. Alla luce di questi dubbi, ci sarà un nuovo un sopralluogo sulla strada Provinciale.

In cella

Battista Manis, assistito da Antonio Pinna Spada e Ivano Chiesa, dal carcere nei giorni scorsi si è detto innocente, sostenendo di non essersi mai stato sul luogo del ritrovamento. E mentre la famiglia di Manca, assistita da Fabio Costa, aspetta risposte, le indagini vanno avanti. Gli inquirenti continuano a sentire numerose persone, familiari più stretti e amici che, in qualche modo, potrebbero aver aiutato Manis che, secondo gli inquirenti avrebbe ucciso Manca ritenendolo responsabile dell’attentato nella sua villa. Proseguono anche gli accertamenti sulla Golf grigia, di proprietà della moglie che il 52enne la notte della morte di Manca ha lavato in un autolavaggio.

