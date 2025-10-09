Delitto Manca, nuove perizie 

Perizie e accertamenti tecnici. È su questi aspetti che si concentrano gli inquirenti per definire i contorni dell’aggressione costata la vita a Claudio Manca, 49enne. Per la sua morte è in carcere Battista Manis, l’imprenditore di 52 anni che, secondo la Procura, avrebbe prima investito con l’auto il rivale e poi lo avrebbe picchiato. Secondo indiscrezioni, sembra che Manis (difeso da Antonio Pinna Spada, Cristina Morrone e Ivano Chiesa) non fosse da solo né al volante della Golf (di proprietà della moglie) ma sarebbe riuscito a deviare lo sterzo travolgendo Manca. Poi le botte, fatale potrebbe essere stato un trauma al collo e la concussione cerebrale (dovuta a un forte scuotimento della testa). Domani è previsto un sopralluogo sul luogo del ritrovamento di Manca (i familiari sono assistiti da Fabio Costa). E intanto interviene il sindaco Sandro Pili. «Terralba non è un paese violento – sostiene – ma anche qui ci sono situazioni in cui i valori si sono smarriti. La violenza può manifestarsi nei gesti, nelle parole e nei comportamenti, anche sui social. Non dobbiamo esprimere giudizi o condanne, manteniamo rispetto e responsabilità. La violenza genera altra violenza, non alimentiamo l’odio; solo con l’ascolto e il senso di comunità possiamo garantire serenità, anche ai giovani per i quali dobbiamo essere un esempio».

RIPRODUZIONE RISERVATA