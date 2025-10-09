VaiOnline
Terralba.
10 ottobre 2025 alle 00:23

Delitto Manca, nuove perizie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Perizie e accertamenti tecnici. È su questi aspetti che si concentrano gli inquirenti per definire i contorni dell’aggressione costata la vita a Claudio Manca, 49enne. Per la sua morte è in carcere Battista Manis, l’imprenditore di 52 anni che, secondo la Procura, avrebbe prima investito con l’auto il rivale e poi lo avrebbe picchiato. Secondo indiscrezioni, sembra che Manis (difeso da Antonio Pinna Spada, Cristina Morrone e Ivano Chiesa) non fosse da solo né al volante della Golf (di proprietà della moglie) ma sarebbe riuscito a deviare lo sterzo travolgendo Manca. Poi le botte, fatale potrebbe essere stato un trauma al collo e la concussione cerebrale (dovuta a un forte scuotimento della testa). Domani è previsto un sopralluogo sul luogo del ritrovamento di Manca (i familiari sono assistiti da Fabio Costa). E intanto interviene il sindaco Sandro Pili. «Terralba non è un paese violento – sostiene – ma anche qui ci sono situazioni in cui i valori si sono smarriti. La violenza può manifestarsi nei gesti, nelle parole e nei comportamenti, anche sui social. Non dobbiamo esprimere giudizi o condanne, manteniamo rispetto e responsabilità. La violenza genera altra violenza, non alimentiamo l’odio; solo con l’ascolto e il senso di comunità possiamo garantire serenità, anche ai giovani per i quali dobbiamo essere un esempio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana