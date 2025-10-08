Delitto Manca, inchiesta a una svolta 

Una circonvallazione buia e abitualmente poco trafficata. Ma la sera della morte di Claudio Manca, alla periferia di Terralba, ci sarebbe stato un insolito movimento con più persone. Battista Manis, l’imprenditore 52enne ritenuto dalla Procura responsabile della fine del suo compaesano, non sarebbe stato da solo in auto. E, a quanto trapela da un’indagine blindatissima, non sarebbe stato nemmeno al volante della Golf grigia di proprietà della moglie. Sono alcuni degli aspetti su cui si concentrano gli inquirenti che, in attesa del sopralluogo di sabato, continuano le indagini.

La ricostruzione

Il pm Marco De Crescenzo contesta al titolare delle tabaccherie l’omicidio volontario: Manis avrebbe deliberatamente investito con l’auto Manca, poi sarebbe sceso e lo avrebbe picchiato causandone la morte. Manis, come lui stesso ha detto nei video pubblicati sui social, ritiene il 49enne responsabile dell’incendio nella sua villa. Numerosi gli elementi al vaglio degli inquirenti che hanno sentito tante persone nella cerchia dei familiari e degli amici del 52enne. In particolare sembrerebbe che Manis non fosse al volante dell’auto ma, alla vista di Manca in bici, sarebbe riuscito in qualche modo a deviare lo sterzo travolgendolo. Sarebbe quindi sceso e avrebbe preso a botte il rivale, per poi lasciarlo esanime nel canale. L’ora della morte, secondo i primi riscontri dell’autopsia, risalirebbe a circa 12 ore prima del ritrovamento quindi resta da chiarire se il 49enne sia deceduto subito dopo la colluttazione. Maggiori certezze arriveranno con la relazione del medico legale Roberto Demontis.

I dubbi

Dall’autopsia è emerso che i traumi non sarebbero compatibili con un investimento. L’ipotesi più accreditata è che il trauma importante al collo e la “concussione cerebrale” (dovuta presumibilmente a un forte scuotimento della testa) siano dovute alle botte. E anche qui si apre un altro interrogativo: Manis ha fatto tutto da solo? Al momento sarebbe l’unico indagato. Il medico legale con i consulenti Danilo Fois (nominato dai difensori Ivano Chiesa e Antonio Pinna Spada) e Domenico Nuvoli (incaricato dai familiari della vittima, tutelati da Fabio Costa) sabato effettueranno un sopralluogo sulla strada in cui è stato trovato il cadavere di Manca per definire meglio la dinamica, anche la posizione della bici rispetto al corpo farebbe ipotizzare sia stata buttata in un secondo momento.

