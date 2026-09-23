Delitto Manca, in tre a processo 

«Ci affidiamo alla magistratura. Non chiediamo altro, solo giustizia». Gli occhiali scuri non bastano a nascondere le lacrime. La voce di Stefanina Siddi si spezza. «Mio figlio non meritava quella fine». Il marito Ignazio Manca la prende per mano, si allontanano dal Tribunale dove si è appena chiusa l’udienza per la morte del figlio Claudio. La giudice ha mandato a processo Battista Manis, 53 anni, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo. Accusati di omicidio volontario in concorso, hanno scelto il rito abbreviato.

In Aula

Ieri il pm Marco De Crescenzo ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio. I difensori di Manis, gli avvocati Antonio Pinna Spada e Luigi Porcella, hanno scelto il rito abbreviato condizionato alle consulenze del medico legale e degli ingegneri e a una perizia psichiatrica. Rito abbreviato anche per la moglie e il figlio, come chiesto dai legali Anna Maria Uras e Roberto Nati. I genitori della vittima sono parte civile con l’avvocato Fabio Costa mentre la sorella Daniela e le nipoti Vanessa e Janette Argiolas sono assistite da Luciano Rubattu. È stato quest’ultimo a presentare istanza di sequestro conservativo dei beni della famiglia Manis. Una richiesta che nasce da quanto emerso nelle indagini: il titolare delle tabaccherie, dal carcere di Bancali in cui è detenuto, avrebbe dato indicazioni per disfarsi del suo patrimonio. Da qui la richiesta delle parti civili, su cui la gup Serena Corrias si è riservata.

Le indagini

Secondo la Procura Manis non aveva agito da solo la sera del 24 settembre di un anno fa. Al volante della Volkswagen Golf c’era Claudia Abis, accanto a lei il marito e nel sedile posteriore il figlio. Percorrevano la Statale 126 da Arcidano a Terralba quando si trovarono davanti Manca in sella alla sua bici. Secondo gli inquirenti l’auto l’avrebbe seguito sulla circonvallazione, poi all’altezza del canale una brusca manovra: la moglie, insieme a Manis, avrebbe sterzato colpendo la bici. Manca era a terra ferito, a quel punto Manis avrebbe iniziato a colpirlo con violenza, aiutato dal figlio. Poi lo avrebbero lasciato agonizzante in cunetta, e si sarebbero allontanati in auto. Il corpo del 49enne fu ritrovato la mattina dopo da un uomo che cercava asparagi, poco distante la mountain bike, con la ruota posteriore danneggiata. Inizialmente si era pensato a un incidente con omissione di soccorso ma molti aspetti erano poco chiari. In particolare Manca pochi giorni prima era stato tirato in ballo da Manis in alcuni video pubblicati sui social dopo l’attentato incendiario contro la sua villa il 21 settembre 2025. L’imprenditore aveva lanciato diverse accuse, sostenendo che Manca sarebbe stato pagato da un altro rivale per mettere fuoco alla sua casa. «Non credo a niente di ciò che è stato detto su mio figlio» ripete la madre Stefanina. Si torna in aula il 26 gennaio.

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