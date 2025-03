Delitto Mameli, «Vi prego, parlate» 

Sono le donne di casa a chiedere giustizia per Marco Mameli. Sono la mamma, la zia, la madrina e la fidanzata del 22enne di Ilbono ucciso il primo marzo a chiedere la collaborazione per smascherare il killer. Nella speranza che qualcosa finalmente si muova nelle indagini. Due giorni fa Simona Campus, mamma di Marco, aveva pubblicato sui social un quadretto di famiglia. Quei sorrisi si sono trasformati in un calvario doloroso. «La vita scorre e tu non ci sei. Fate la cosa giusta, non abbiate paura di un assassino», scrive mamma Simona. Alle sue parole hanno fatto eco ieri quelle della sorella, Barbara Campus: «Un altro giorno è passato, un’altra notte è trascorsa, silenziosa, sempre con la speranza nei nostri cuori stracciati che qualcuno abbia deciso di parlare. Continuiamo a pregarvi in ginocchio. Staremo in silenzio solo quando qualcuno comincerà a parlare». Nei giorni precedenti erano state la madrina, Serena Lai, e la fidanzata, Cristina Amadori, a scolpire sulla rete parole che sono espressione di un dolore indicibile. Invocazioni continue indirizzate a chi potrebbe custodire sulla propria coscienza elementi utili a ricostruire la dinamica dell’omicidio e, soprattutto, individuare le persone coinvolte. Tre settimane dopo l’uccisione dell’operaio, il registro degli indagati è ancora in bianco, ma gli agenti del commissariato di Tortolì, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, stanno comunque intensificando le indagini. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA