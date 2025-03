Delitto Mameli Ore decisive per l’inchiesta  

A undici giorni dal delitto l’attesa è un silenzio carico di tensione. Di certo gli inquirenti hanno ottime carte in mano e mancherebbe pochissimo per chiudere il cerchio. Il coltello ritrovato nei giorni scorsi è stato di certo esaminato. Se sulla lama ci fosse il sangue di Marco Mameli le indagini farebbero un grosso passo avanti. Dopo l’appello di lunedì sui social i familiari dell’operaio ucciso attendono notizie, nella speranza, una volta ultimati gli accertamenti irripetibili, di poter dare l’ultimo saluto al loro Marcolino. La data per i funerali non è stata fissata. Domani evento chiave in Procura, con l’interrogatorio in Procura per Giampaolo Migali, 25 anni, di Girasole, indagato per il ferimento di Andrea Contu, 26 anni, operaio di Ilbono. Migali, assistito dal suo avvocato, si era presentato in caserma il giorno successivo il delitto, assumendosi la responsabilità di aver ferito Contu, ma precisando di non conoscere neppure Mameli. Da lui gli inquirenti si aspettano di certo qualcosa di più in relazione alla dinamica della rissa e agli attori coinvolti. In questi dieci giorni sono stati ascoltati decine di testimoni, sequestrati telefoni e acquisite immagini, vagliate posizioni. Le uniche certezze, nel totale silenzio, sono arrivate dall’autopsia, che ha rivelato le modalità dell’uccisione di Mameli. Nessun tentativo di difesa, tre coltellate di cui una al cuore. E al cuore dei ragazzi presenti aveva parlato la madre Simona, invitando a non essere complici.

